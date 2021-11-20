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Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı..

20 Kasım 2021 Cumartesi 13:15
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çocukların, ülkenin geleceği olduğunu vurguladı. 
Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, “hayatını eğitime adayan, ülke gençliğinin laik, çağdaş ve demokratik bir ortamda yetişmesi için çabalayan biri olarak hayatın her alanında eşitliği savunduğunu” ifade etti. 
Çavuşoğlu, “Ülkemizde de, çocuklarımızın çağdaş dünya çocukları gibi yaşaması, her türlü şiddet, baskı ve kötü ortamdan uzak tutulması için çok mesafe kat ettik. Daha da edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

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1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nün kendilerine çok şey anlattığını ve farkındalığı artırdığını ifade eden Çavuşoğlku, şunları kaydetti:
“Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır. Doğru planlanan bir eğitim sistemi içerisinde, beslenmeden, yetişmesine kadar üzerimize düşen çok sayıda sorumluluk var. 
Bugünün bize emaneti çocuklar, yarın ülkemizi emanet edeceğimiz geleceğimiz... Siyasetimizin odağında hep ‘çocuklarımıza daha iyi bir gelecek’ ana fikri olmuştur. Bu vesile ile Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ülkemizde de yapılan çalışmaların artması gerektiğini bir kez daha anımsayalım.”
 

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Son Güncelleme: 20.11.2021 15:37
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