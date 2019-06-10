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Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın başarılarını, karnelerinden ibaret görmeyiniz“

Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın başarılarını, karnelerinden ibaret görmeyiniz“

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın başarılarını, karnelerinden ibaret görmeyiniz“

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çocukların aldığı karnelerin, başarının değerlendirilmesinde sadece bir araç olduğunu ve dönem boyunca yapılan çalışmalarla ortaya koyulan performansın neticesini yansıttığını belirterek, çocukların başarılarının karnelerinden ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi münasebetiyle mesaj yayımladı.
Mesajında, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Çavuşoğlu; eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapıldığını ifade ederek, “Hedefimiz, gelişen dünyada, okuyan, araştıran, sorgulayan, donanımlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir” dedi. 
Bugün, 24 bin 265 ortaokul ve lise öğrencisinin karnelerini aldığını, 17 Haziran Pazartesi günü ise 27 bin 448 ilkokul öğrencisinin karne alacağını anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 
“Öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızla birlikte 2018-19 eğitim öğretim yılını tamamlıyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize  sağlıklı, mutlu, huzurlu ve gönüllerince yaşayacakları bir yaz tatili geçirmelerini dilerim.” 
Öğrencilerin, başarıları kadar iyi birer insan olarak da yetişmelerinin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, karnelerin, başarının değerlendirilmesinde sadece bir araç olduğunu ve dönem boyunca yapılan çalışmalarla ortaya koyulan performansın neticesini yansıttığını belirterek, çocukların başarılarının karnelerinden ibaret görülmemesi gerektiğini kaydetti. 
“DİNLENMEK VE EĞLENMEK EN DOĞAL HAKKINIZ”
“Bugün bir yıllık emeğinizin karşılığını alıyor ve 2018 - 19 eğitim öğretim yılını geride bırakıyorsunuz. Geçen bir yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak adına dinlenmek ve eğlenmek en doğal hakkınız” diyerek öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, öğrencilerin tatil döneminde dinlenmelerini, bunun yanında kitap okuyup, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle kendilerini geliştirecek aktivitelerde bulunarak yeni eğitim-öğretim yılına enerji dolu bir başlangıç yapmalarını ümit ettiğini söyledi.
Çavuşoğlu ayrıca, mezun olarak lise eğitimlerini tamamlayan ve yeni bir döneme adım atan öğrencilere de ileriki yaşamlarında başarılar diledi.

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Mesajında öğretmenlere de hitap eden Bakan Çavuşoğlu, ülkenin geleceği çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için büyük özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlere, her bir öğrenciye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. 
“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”
Eğitimde var olan sorunların farkında olduklarını ve bakanlık olarak bu sorunların çözümü için yaz tatili boyunca var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin huzur içerisinde çalışacakları bir ortam yaratma arzusundayız. Tüm öğretmenlerime yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, iyi bir yaz tatili geçirmelerini temenni ederim” dedi.
VELİLİLERE TAVSİYE…
Karneyi çocuğun kişiliğinin bütününe yönelik bir değerlendirme aracı olarak kullanmamaları yönünde velilere de tavsiyede bulunan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: 
“Çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Onların iyi eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Bu doğrultuda onları çalışmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek çok önemlidir.  Üstlendiğiniz bu kutsal görevde hep yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.”  
Çavuşoğlu mesajının sonunda, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasının sağlıklı, mutlu, huzurlu ve gönüllerince yaşayacakları bir yaz tatili geçirmesini diledi.

 

Son Güncelleme: 10.06.2019 16:29
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