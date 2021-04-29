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Çavuşoğlu Cenevre zirvesini değerlendirdi

Başarısızlıkla sonuçlanan gayrıresmi konferansın ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini ifade etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:53
Çavuşoğlu Cenevre zirvesini değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başarısızlıkla sonuçlanan gayrıresmi Kıbrıs konferansının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

“TATAR, TARİHİ BİR KONUŞMA YAPTI”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından konuşan Çavuşoğlu, Tatar’ın iki devletli çözümü “güçlü bir şekilde dile getiren tarihi bir konuşma yaptığını” ifade ederek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin bu önerisine tam destek verdik” dedi.

“MÜZAKERELERİN ARTIK İKİ TOPLUM ARASINDA DEĞİL; İKİ DEVLET ARASINDA OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK”

Tatar’a “kararlı duruşu için teşekkür eden” Çavuşoğlu, görüşmelerde, egemen eşitliğin kabul edilmesi halinde yeni bir sürecin başlatılabileceğini vurguladıklarını ifade ederek, müzakerelerin artık iki toplum arasında değil; iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

“KIBRIS RUM TARAFI, TAKILMIŞ PLAK GİBİ”

Kıbrıs Rum tarafının takılmış plak gibi, egemen eşitliğe karşı çıktığını” ve BM Genel Sekreteri’nin önerilerini de reddettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını ve Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini söylediklerini kaydetti.

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“RUM LİDER CRANS MONTANA’DAKİ MASAYI KENDİSİNİN DEVİRDİĞİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞTI”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’daki masayı devirenin kendisinin olduğunu unutturmaya çalıştığını ancak gerekli metni Anastasiadis’in yüzüne vurduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık” dedi.

MARAŞ’A KARŞILIK ERCAN VE MAĞUSA LİMANI

Kıbrıslı Rum liderin “gündemi değiştirmeye çalıştığını” ifade eden Çavuşoğlu, “Rum yönetimi Maraş’ın ve Ercan’ın BM, Mağusa Limanı’nın da AB kontrolüne verilmesini teklif etti. Tabii bunları kabul etmediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

“DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Eğer bir zemin bulunamazsa yolumuza KKTC ile devam ederiz” dedi.

“UZUN SOLUKLU BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE KKTC’NİN YANINDA OLACAĞIZ”

Bu sürecin, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu uzun soluklu mücadelede KKTC ve Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğlu
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