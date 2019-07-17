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Çavuşoğlu: “Çağdaş teknolojiyi okullara sokmak kararındayız”

Çavuşoğlu: “Çağdaş teknolojiyi okullara sokmak kararındayız”

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
Çavuşoğlu: “Çağdaş teknolojiyi okullara sokmak kararındayız”

EĞİTİM BAKANI ÇAVUŞOĞLU GÜNEŞ TV’NİN SORULARINI YANITLADI 

“ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİYİ OKULLARA SOKMAK KARARINDAYIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çağdaş teknolojiyi eğitime ve Kıbrıs Türk insanının hayatına daha etkin bir şekilde sokmak kararında olduklarını vurguladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, TV Güneş’te “Parantez” programında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’de okullarda uygulanan Fatih projesinin benzeri bir projeyi 2010 yılında ülkeye kazandıran ismin kendisi olduğunu ancak bu projeyi hedefledikleri süratte devam ettiremediklerini söyledi.

Çavuşoğlu “O dönemde proje çerçevesinde okullara akıllı tahta konulup öğrencilere tablet verilecekti, akıllı tahtalar geldi ve bazı okullar kullanıyor, şu anda yürüdüğümüz yolculuk tamamen teknolojiyi insanımızın hayatına sokma hedefi” dedi.

“ÜZERİNE BİRŞEY KONULMAMIŞ”

Nazım Çavuşoğlu, elektronikleşmenin önemine dikkat çekerek, Bakanlık bünyesinde “MEB TV” olduğunu, hedeflerinin tam gün eğitimi bu kanal üzerinden insanların ulaşmasını sağlamak olduğunu ancak bu çalışmanın üzerine,geçen sürede bir şey konulmadığını kaydetti.

Bu teknolojiden öğrencilerin iyi bir şekilde faydalanacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, öğrencilerin , okullarda örgün eğitimlerde derslerini göreceklerini, anlamadıkları konuyu bant kaydından takip edebileceklerini, tam gün eğitimin belki de elektronik ortamda sağlanabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Tam gün hedefi fiziki olarak okullarda hedeflenmekle birlikte geniş eğitimi elektronik ortamda hedefliyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çavuşoğlu, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili uzun bir serüven olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin çalışma yaşamları, hukuki durumları, ücretlerdeki artış ile ilgili tüm başlıklarda geçmiş hükümetlerin destek olduğunu söyledi.

“Kazanılan bu hakları sendikalar seslendiriyor gibi olsa da aslında sendikalar sorunları tespit edip hükümete iletiyorlar” diyen Çavuşoğlu, çalışanların en fazla hakkı UBP döneminde aldığını ifade etti.

“DÜNYA SIRALAMASINDA ÇOK KÖTÜ YERLERDE DEĞİLİZ”

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Ülkedeki çalışma hayatıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, gelinen noktada mutsuz olacak bir durumun olmadığını belirterek “Maaş anlamında dünya sıralamasında en üstte olmasak da en altta da değiliz.” şeklinde konuştu.

“EN CİDDİ SORUNLARDAN BİRİ GİDERLER”

Giderlerin en ciddi sorunlardan biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Anayasaya göre öğrenciler bedava eğitim alır ama bakıyorsunuz ki çocuğun yetişebilmesi için yürünen yolculukta eğitimin özel ders giderleri, dershane, okullardaki bağış giderleri derken, bir bakıyorsunuz bedava hizmet paraya dönüyor. Sağlığa bakınca o da aynı. Devlet vatandaşına ciddi sağlık imkânı sağlıyor ancak ailelerin giderleri yüksek olduğu için ekonomik sıkıntılar doğuyor” dedi.

“MÜFREDAT GÜNCEL OLMALI”

Müfredat ve kitapların güncellenmesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, ileriye emin adımlarla yürüme noktasında tüm bakanlıkların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

“DEVLETİN AĞIR YÜZÜNÜ ORTAYA KOYARIZ”

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki “huzursuzluk” haberleri ile ilgili yöneltilen bir soruya Çavuşoğlu, haberlerin abartılı şekilde yansıtıldığını vurguladı.

Kolejin yasalara uygun olarak kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, “Orada küçük bir fark şu olabilir, tüm okullarda eksik olan branşlarda Türkiye’den gelen öğretmenler var. Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde de var, bizim zamanımızda da Türkiye’den hocalar geliyordu, biz bunu zenginlik olarak görüyorduk, kolejde öğretmenler arasında bazı sıkıntıların olduğu söylemini doğru bulmuyorum. Abartılı olduğunu ve yansıtıldığını biliyorum…. İsminden dolayı okulu ayrıştırmak doğru değil. Ben koleje yönelik, bu konuşmaları doğru bulmam. Meslek hocaları var, bazı insanlar kendini uzak görebilir, bu insanlarla konuştuğumda buraya neden geldiklerini bilen insanlar. Medyada yer almasını doğru bulmam. Prensibim sorun çözmek ve vizyon ortaya koymak. En önemli ayak ‘ben bilirim’ değil ortak akılla biz yaparız ve sürekli yaparız. Nerede sorun varsa karşısında aciz kalmayız. Ülkenin milli hedeflerini engelleyecek olan olursa taviz vermeyiz devletin ağır yüzünü ortaya koyarız. Barış demokrasi adalet temelinde öğretmenler hazır, biz de yönetmeye hazırız. Sorun çıkarsa da çözeriz” şeklinde konuştu. 

“DENKLİK SORUNU YOK”

Üniversitelerde denklik sorunu olduğu yönündeki söylemleri de değerlendiren Çavuşoğlu, denklik sorunu olmadığını, KKTC üniversitelerine direkt olarak ÖSYM’den gelen öğrencilerin böyle bir sorunla karşılaşmadığını, sıkıntı yaşayanların ise Ada’ya okumaya gelip alâkasız bölümlere yatay geçiş yapmaya çalışanların yaşadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bununla mücadele başlattıklarının altını çizerek, sıkıntı olarak görülen bazı başlıkların konuşulması için öğrenimden sorumlu yöneticinin Ankara’ya gittiğini, prensipte el sıkıştıklarını ve bu hafta imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

“FİNANSI SAĞLARSAK ÜLKEYE YAYMA HEDEFİNDEYİZ”

Geçen hafta yapılan Ankara ziyareti ile ilgili de Çavuşoğlu, Eğitim ve Kültür Bakanları ile ayrı ayrı görüştüğünü, eğitimde iş birliği için ciddi görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Tam gün eğitim ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, tam gün eğitimin uygulanması için finansının sağlanmasının şart olduğunu kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti; “Her tür okulda pilot uygulama istiyoruz. Finansmana ihtiyaç var. Eğer finans hemen sağlanırsa bu yıldan geçmek istiyoruz. Geçersek, gelecekte ülkeye yayma anlamında da devam edecektir.”

Son Güncelleme: 17.07.2019 19:42
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