Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda İskele bölgesindeki balıkçılarla görüştü.

Çavuşoğlu’nun balıkçılarla gerçekleştirdiği toplantıda, balıkçı barınaklarının işletilmesi ile ilgili yeni bir yönetim modelinin planlanması konusu ele alındı.

Toplantıya, Müsteşar Bünyamin Merhametsiz, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Boğaz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Bener ve kooperatif üyeleri de katıldı.



“GİRİŞİMLER SÜRÜYOR”



Balıkçılara ve balıkçılığa büyük önem verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, barınaklar dışında, Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçıların yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bölgelerde bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini anımsattı.



