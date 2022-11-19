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Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
Çavuşoğlu, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa Ve Heyetini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Arpa, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar sağlamış olduğu katkılar için teşekkür etti.

Amaçlarının, eğitimde kalite konusunda taviz vermemek olduğunu ifade eden Arpa, örgün eğitimin yanında bilimsel araştırmalara da büyük önem verdiklerini dile getirerek, üniversite bünyesinde Kıbrıs Araştırmaları Merkezi kurma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise Rektör Arpa ve heyetine yapmış oldukları ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bilime ve araştırmaya her zaman önem verdiklerini ve bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaşan her kuruma destek olmaya ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin verdikleri eğitim ile birlikte daha fazla bilimsel araştırma yapmaları gerektiğine de dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 19.11.2022 11:25
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