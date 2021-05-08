Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Çavuşoğlu mesajında, yeryüzündeki en kutsal görevi üstlenen anneleri; karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü ve mutluluk kaynağı olarak nitelendirdi.

“Onlar başımızın tacı, sırtımızı güvenerek yaslayabildiğimiz en büyük destekçimiz, yol gösterenimizdirler. Annelerimiz, aynı zamanda kamuda, özel sektörde, evde, bağda, bahçede, tarlada hayat boyu üretendir de” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, annelerin çocuklarını hayata hazırlamakla kalmadığını, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve toplumun sosyal hayatına da büyük katkılar koyduğunu vurguladı.





