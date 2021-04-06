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Çavuşoğlu Ankara'ya gidiyor

  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor. 

06 Nisan 2021 Salı 13:00
Çavuşoğlu Ankara'ya gidiyor
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Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında TC Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli’yle görüşecek.

İki bakan arasındaki görüşme yarın saat 14.00’de yer alacak.

Ankara ziyaretinde Çavuşoğlu’na eşlik edecek olan Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci  ise yarın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

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Görüşmelerde, bakanlık ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Ankara’ya gitmek için bugün öğle saatlerinde ülkeden ayrılacak.

Heyetin, 8 Nisan Perşembe sabahı  adaya dönmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 14:07
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