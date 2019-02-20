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Çavuşoğlu: “Alanya açıklarında sondaj yapan Fatih gemimiz var. İkinci platformuzu da Kıbrıs’ın Güneyine kaydırarak sondaja başlıyoruz”

Çavuşoğlu: “Alanya açıklarında sondaj yapan Fatih gemimiz var. İkinci platformuzu da Kıbrıs’ın Güneyine kaydırarak sondaja başlıyoruz”

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:36
Çavuşoğlu: “Alanya açıklarında sondaj yapan Fatih gemimiz var. İkinci platformuzu da Kıbrıs’ın Güneyine kaydırarak sondaja başlıyoruz”

“KIBRIS’LA İLGİLİ MÜZAKERE SÜRECİNDE 2017’DE BİR BAŞARI ELDE EDEMEDİK. RUM TARAFI TÜRKLERLE GÜCÜ, YÖNETİMİ VE EKONOMİYİ PAYLAŞMAK İSTEMİYOR”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Fatih gemisinin Alanya açıklarında sondaj yaptığını hatırlattı ve bunu Kıbrıs'ın güneyine kaydıracaklarını; bugünlerde gelecek olan ikinci platformumu da Kıbrıs’ın güneyine kaydırarak sondaja başlayacaklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’la ilgili müzakere sürecinde 2017’de bir başarı elde edemediklerini de kaydetti ve Rum tarafının Türklerle gücü, yönetimi ve ekonomiyi paylaşmak istemediğini belirtti.
“NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİMİZE KARAR VERMEDEN BİR DAHA BAŞLAMAYALIM DEDİK”
Çavuşoğlu, Bodrum Deniz Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada"Şimdi ise neyi müzakere edeceğimize karar vermeden bir daha müzakereye başlamayalım dedik. Ama bu konuda da ilelebet bekleyecek değiliz. Rum tarafı artık Türk tarafı ile bir şeyleri paylaşmak istemiyorsa biz de ona göre adımlarımızı atarız." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz rezervleri konusunda kendilerinin ısrarlı bir şekilde"Bunu tek taraflı yapmayın Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına aldıktan sonra yapın" demelerine rağmen sondaja başladıklarına işaret etti.
Çavuşoğlu, "Bizim de Fatih gemimiz var. Alanya açıklarında sondaj yapıyor. Bunu Kıbrıs'ın güneyine kaydırıyoruz. Bugünlerde gelecek olan ikinci platformumuzu da o bölgeye kaydırarak sondaja başlayacağız. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bunun ön hazırlıklarını yapıyor. Tespit edilen yerlerde isabetli bir şekilde bu sondaj çalışmalarını yapalım." dedi.
“YUNANİSTAN İLE GERGİNLİĞİ ARTIRMAMA KONUSUNDA MUTABAKATIMIZ VAR”
Ege’de Türkiye’nin haklarını korurken Yunanistan ile en son ziyarette yapılan görüşmelerde, mekanizmaların yeniden başlatılması ve gerginliği artırmama konusunda mutabakatları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rusya güçlü bir ülke, bizim için önemli bir komşu ülke. Suriye’de birlikte çalışıyoruz. Doğal gaz, Türk Akımı-1, Türk Akımı-2, Mersin’de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi önemli stratejik projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Ama Kırım’ın ilhakını hiçbir zaman tanımadık. Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bunu da Ruslara açıkça söylüyoruz. Ülkelere karşı müttefikimiz olsun olmasın dürüst ve açık sözlü davranmak lazım. Nerede hem fikiriz, nerede hem fikir değiliz, bunları en baştan konuşmalıyız ki hemfikir olmadığımız alanlar, aramızda çatışmalara fırsat vermesin. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza, akraba topluluklara sahip çıkmak bizim stratejik politikamız. Ve çok şükür bütün dünyada vatandaşlarımız, akraba topluluklarımız kendilerine yönelik verdiğimiz haklar. Oy kullanma hakkı yerel seçimlerde kullanamıyorlar, ama tüm diğer haklar ve yardımlar sayesinde artık kendilerini güçlü hissediyorlar. Balkanlardaki soydaşlarımız, özellikle yüzyıl 'Türkiye güçlenip, gelip bizi kurtarsın' diye beklediler. Türk evladı Fatihanların umutlarını boşa çıkarmamamız gerekiyor."
Krizlerin olduğu bir bölgede yaşadıklarını ve kriz yönetimini çok iyi başarmaları gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, bunun ülkenin istikrarı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, bugün Suriye’de Türkiye'nin çok önemli bir faktör olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, izlediği politikalar sayesinde sahada ateşkesin kontrol edilmesinden tutun da Astana süreci, siyasi sürecin işlemesi ve terörle mücadele bakımından izlediğimiz politikalar gerçekten tüm dünya tarafından, seven sevmeyen herkes tarafından takdir görmektedir. Diğer taraftan bölgemizin hemen ötesindeki terör yuvalarını temizlemek ülkemizin güvenliği bakımından önemlidir." ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 20.02.2019 15:49
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