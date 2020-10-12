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Çavuşoğlu, Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. 

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:35
Çavuşoğlu, Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda,  koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim, alınan tedbirler çerçevesinde dönüşümlü şekilde bugün başladı. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, uzun zamandır beklenen ders zilini çalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu mutluluğu paylaşmak adına bugün Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret ettiğini söyledi. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de koronavirüse karşı mücadele gösterildiğini kaydeden Çavuşoğlu, süreç içerisinde “ Önce yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı” dediklerini ve bu nedenle uzun bir zamandır fiziki olarak bir araya gelemediklerini belirtti.
Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini ve yaşanabilecek ders kayıplarını gidermek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, öğretmenlerin süreç içerisinde üstlendiklerin görevlerle çok büyük başarılara imza attıklarına şahit olduklarını dile getirdi.
Okul öncesi ve ilkokulların ardından bugün de dönüşümlü olarak ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime başladıklarını belirten Çavuşoğlu, süreç içerisinde yaşanan ders kayıplarını hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin özverili ve motive çalışmalarıyla en kısa sürede gidereceklerine inandığını söyledi.

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Toplumun hassasiyeti ve çocukların yaşam hakkının önde tutulması nedeniyle yüz yüze eğitime en erken ara veren ve en geç başlayan ülke olduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilere pandemi nedeniyle belirlenen kurallara harfiyen uymaları gerektiği uyarısında bulundu.
Çavuşoğlu, “Bir arada bulunabilmemizin ve yüz yüze eğitim alabilmemizin anahtarı sosyal mesafe, maske ve sürekli hijyenimizi korumaktır” dedi.
Konuşmasının ardından sınıfları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.
Çavuşoğlu, Polatpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ile Okul Öncesi bölümünü de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 12.10.2020 15:44
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Polatpaşa LisesiNazım çavuşoğlu
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