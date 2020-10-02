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Çavuşoğlu: “Ada kart” hayata geçiyor

Çavuşoğlu: “kontenjanlarda Yüzde 75'lik Doluluk Oranına Ulaştık”

02 Ekim 2020 Cuma 15:02
Çavuşoğlu: “Ada kart” hayata geçiyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandığını ifade ederek, KKTC'ye verilen kontenjanlara göre yüzde 75'lik doluluk oranına ulaştıklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında kart sisteminde sona gelindiği de kaydedildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kooperatif Merkez Bankası ile yütürülen çalışmalar kapsamında öğrencilere dağıtılacak olan Ada Kart, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek lansman ile kamuoyuna tanıtılacak ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada” konseptiyle yeni bir dönem açılacağını ifade ederek, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

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“KONTENJANLARDA YÜZDE 75'LİK DOLULUK ORANINA ULAŞTIK”

Çavuşoğlu, ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandığını ifade ederek, KKTC'ye verilen kontenjanlara göre yüzde 75'lik doluluk oranına ulaştıklarına vurgu yaptı.

Geçen yıl yüzde 64'lük doluluk oranıyla ilk yerleştirmede 8 bin 39 öğrenci, ek yerleştirmede ise 866 öğrenci olmak üzere toplamda 8 bin 905 öğrencinin KKTC üniversitelerine yerleştirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, “Bu yıl ise ilk yerleştirmede 8 bin 844, ek yerleştirmede ise bin 460 öğrenci olmak üzere toplamda 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaştık. Bu da bize verilen kontanjanlarda yüzde 75'lik doluluk oranına ulaştığımızı gösteriyor” dedi.

Öğrenci Dostu Ada projesine tüm toplumun sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencileri sağlıklı ve güvenli bir ortamda ülkeye getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

(EMR/ÖK)

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Son Güncelleme: 02.10.2020 16:12
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