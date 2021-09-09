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Çavuşoğlu: “4K Koop, kırsal kalkınma çalışmalarının somut bir adımı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke bölgesinde kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi LTD’yi (4K KOOP) kabul etti. Üyeler, Bakan Çavuşoğlu’na kooperatif ile ilgili bilgi verdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:00
Çavuşoğlu: “4K Koop, kırsal kalkınma çalışmalarının somut bir adımı”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 4K KOOP’u Bakanlık bünyesinde 2005 yılından beridir yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının somut bir adımı olarak gördüklerini söyledi.

Kırsal kalkınma çalışmalarının önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 4K KOOP’un oluşturulmasının bu çalışmaların sadece lafta kalmadığını, icraata yansıdığını ifade etti. 

Bakan Çavuşoğlu, 20 kadının biraraya gelerek kooperatifi kurmuş olmalarının umut verici olduğuna işaret ederek, kooperatifin markalaşması ve devamlılığı için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında, 4K KOOP üyeleri Bakan Çavuşoğlu’na, ürettikleri meyvelerden oluşan bir sepeti de takdim etti.

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SOLYALI: “KADIN KOOPERTİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN DESTEKLER ÖNEMLİ”

4K KOOP Genel Başkanı Deniz Solyalı, kadının kırsal kalkınmada büyük rolü olduğunu söyledi. Solyalı, marka değeri yaratılması amacı ile yola çıktıklarını vurguladı.

Solyalı, Bakanlığın kırsal kalkınma ile ilgili çalışmalarına paralel olarak, özellikle kadın kooperatiflerinin ve bunlara üye olanların cesaretlendirilmeleri amacıyla gerek doğrudan gelir desteği gerekse kısmi hibe programları için destek talebinde bulundu. Solyalı, bu gibi desteklerin kooperatiflerin ve bunlara üye olan kadın üreticilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. 

MARKA DEĞERİ YARATILMASI HEDEFLENİYOR

4K KOOP kurulmasında, 2005 yılından bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan kırsal kalkınma politikaları zemin oluşturdu.

Kooperatif ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması amacını taşıyor.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 14:26
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