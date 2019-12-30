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Çavuşoğlu: “2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduk”

Çavuşoğlu: “2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduk”

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:45
Çavuşoğlu: “2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduk”

ÇAVUŞOĞLU: “2020 YILI İÇİN EĞİTİME YENİ HEDEFLER, ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR KOYDUK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2020 yılı için eğitime yeni hedefler, çağdaş uygulamalar koyduklarını belirtti.

Yeni yılda da eğitim ve kültür adına sorumlulukla hareket edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu heyecan bizleri daha dinamik ve azimli kılıyor” dedi. 

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Eğitim Bakanı yayımladığı yeni yıl mesajında,“2020 yılına gireceğimiz şu günlerde, ümitlerimizi, heyecanlarımızı, beklentilerimizi yeniliyor; yepyeni hedefler koyuyoruz. Başta eğitim camiası olmak üzere, halkımızın yeni yılını kutluyoruz”  ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, yeni yılın öğrencilere, öğretmenlere, eğitim çalışanlarına, velilere, ülkeye, millete ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Nazım Çavuşoğlu, halkın yeni yılını kutladı.

Son Güncelleme: 30.12.2019 19:24
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