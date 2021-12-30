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Çavuş: “Üreticiden ve halktan aldığım güçle aday oldum”

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş,  sivil toplum örgütünün başında yaptığı icraatla halka güven verdiğini, bu güven ve aldığı güçlü destek sonucunda siyasete girerek aday olduğunu kaydetti. 

30 Aralık 2021 Perşembe 12:45
Çavuş: “Üreticiden ve halktan aldığım güçle aday oldum”

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş’un  basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde yıllardır verdiği mücadeleyi anlatan Çavuş, özellikle sürdürülebilir bir tarım politikasının hayata geçirilmemesinden dolayı üreticinin yaşadığı zorlukları bildiğini ve siyasete girerek var olan sorunların çözümü yönünde çaba göstereceğini belirtti. 

 Çavuş, Kanal T’de katıldığı programda neden aday olduğunu açıkladı, soruları yanıtladı.


Tarım ile uğraşan bir kişinin Meclis’te olması gerektiği düşüncesiyle bu yola çıktığını vurgulayan Çavuş, Birlik üyelerinden, halktan ve gençlerden aldığı güç, destek ve cesaretle aday olduğunu ve üreticinin sesini her platformda duyurmak için de var gücüyle çalışacağını kaydetti.  

2016 yılında “Toprak Sınıflandırma Tüzüğü” çalışmalarının yapıldığını fakat tüzüğün tozlu raflara kaldırıldığını dile getiren Çavuş,  ayrıca “Toprak Koruma Yasasını” imar planından önce çalıştıklarını fakat o dönemin hükümetlerinin bu yasa çalışmasını da rafa kaldırdığını söyledi.

Halktan çok olumlu tepkiler aldığını ve birçok kişinin kendisine gönüllü çalıştığını söyleyen Çavuş, kırsal kesimin başlayan bu seçim sürecinde kendisinden daha heyecanlı olduğunu gördüğünü belirtti.

Kırsal kesimin veya üreticinin Meclis’te sesini duyurmak için bu yola çıktığını ve renge bakmaksızın birçok kesim tarafından kucaklandığını dile getiren Çavuş,  seçilmesi halinde adaletli çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

“SORUMLULUĞUMU BİLİYORUM”

Kendisinin  çiftçilerin arasından çıkan birisi olduğunu dile getiren Çavuş, “Tamamen Çiftçiler Birliğinden çıkıp, kırsalın sıkıntılarını bilen ve kırsaldaki sıkıntıları bire bir yaşayan ve kırsalda kendi ayaklarımız üzerinde üreterek, hayatımızı idame etmeye çalışan birisiyim. Sorumluluğumu biliyorum.” dedi.

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Daha uygun fiyatlara güvenli gıdayı halkla buluşturacak projelere sahip olduğunu dile getiren Çavuş, “Hal Yasası’nın” önemini bilen ve nedenleri, niçinleri ile ortaya koyabilecek bir kişi olduğunu söyledi.

Ülkede iyi bir planlama olması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, “Biz çiftçi kayıt sistemini hayata geçiremezsek, tarım entegre sistemini sudan önce hayata geçiremezsek, gıda cenneti değil ancak gıda çöplüğü olabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Ülkede su yönetiminin de hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavuş, suyun üreticiyle buluşmasının üretimin artırılması yönünde de iyi planlamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

“TURİZM VE TARIM LOKOMOTİF SEKTÖR OLMALI”

Ülkede turizm ve tarımın lokomotif sektör yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması konusunda projeler ürettiklerini dile getiren Çavuş, tarımsal sanayi ile ihracatın artırılmasının önemini de vurguladı.

Mevcut kaynakların daha iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Çavuş, adaya gelen turistin ülke içerisinde gezmesini sağlayarak ekonomik çarkların dönmesinin sağlanacağı sistemlerin kurulması gerektiğini kaydetti.

Çavuş ayrıca, kooperatifçiliğin önemini anlatarak, kendisinin kooperatifçilik alanında hizmetleri olduğunu anımsattı ve kooperatiflerin her bölgede güçlendirilmesi için teşviklerin artması gerektiğini belirtti.
 

   

  


 

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Son Güncelleme: 30.12.2021 13:11
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