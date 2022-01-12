Çavuş: “Sıkıntıları çözmeye kararlıyım”

UBP Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, “halka hizmet etmenin” yanı sıra “ülkedeki sorunları çözmekte kararlı olduğu için” aday olduğunu vurguladı.
Yılların tecrübesiyle ülkede yaşanan sıkıntıları bildiğini dile getiren Çavuş, tarım, turizm gibi lokomotif sektörlerin kalkınması ve gençlere istihdam yaratması için projeler üreterek sektörlerde var olan sıkıntıların giderilebileceğini kaydetti.
UBP Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, “halka hizmet etmenin” yanı sıra “ülkedeki sorunları çözmekte kararlı olduğu için” aday olduğunu vurguladı.