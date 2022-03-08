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Çavuş: “Her platformda kadınların daha etkin görevler almaları dünyayı daha güzel bir yer yapacak”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş, her platformda kadınların daha etkin görev almalarının dünyayı daha güzel bir yer yapacağını söyledi. 

08 Mart 2022 Salı 12:15
Çavuş: “Her platformda kadınların daha etkin görevler almaları dünyayı daha güzel bir yer yapacak”

Çavuş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkede kadın haklarında olumlu gelişmeler sağlansa da istenilen noktada olmadığına dikkat çekerek, Meclis çatısı altında kadın vekillerle toplumun refahı ve gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını vurguladı. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması gereken bir gün olduğuna dikkat çeken Çavuş, kadınların verdiği mücadeleler ve yaptıkları dayanışmalar, 1857 yılına uzandığını anımsattı. 

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Yıllar önce başlayan mücadele ve dayanışmanın ardından 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildiğini ifade eden Hüseyin Çavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Atatürk’ün de dediği gibi; 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın'….. Dünyada her şey kadının eseridir.”
 

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Son Güncelleme: 08.03.2022 13:11
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