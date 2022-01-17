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Çavuş: “Bu ülkede tarım sanayisini geliştirmeye kararlıyım”

UBP Milletvekilli adayı Hüseyin Çavuş, tarımı, üretimi ve tarım sanayisini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:00
Çavuş: “Bu ülkede tarım sanayisini geliştirmeye kararlıyım”

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş bir programda yaptığı konuşmada, kırsaldaki gençlerin kentlere doğru göç ettiğini bildiğini dile getirerek bu göçün ancak gençlere verilen üretim fırsatının artırılmasıyla önlenebileceğini kaydetti. 
“Önce ülkeme, sonra da partime üretimle ilgili katkılar yapabilirim.” diyen Çavuş, kendisinin son 10 yılda üretimle uğraşan, üretimdeki sorunları bilen ve çözüm önerileri ortaya koyan birisi olduğunu söyledi.


“ÜRETİM KABİLİYETİ KAYIT ALTINA ALINMALI”
2015 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’nin hayat bulması için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Çavuş, Çiftçi Kayıt Sistemi’nin sadece sigorta için değil, kuraklık için değil, üretim kabiliyetinin kayıt altına alınması için önemli olduğunu kaydetti.

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Ülkede iyi planlama yapılması halinde birçok sıkıntının ortadan kalkabileceğine dikkat çeken Çavuş, birçok yasa ve tüzük çalışmaları yaptıklarını anlatarak, “Yapılan tüm çalışmaların amacı topraklarımızı nasıl koruyacağımız ile ilgilidir.” şeklinde konuştu. 
Tarım sanayisini ülkede geliştirmek gerektiğine vurgulayan Çavuş, tarım sanayisinin gelişmesiyle gençlere daha çok istihdam sağlanacağını belirtti.
Bu işleri yapmak ve tarımsal sanayinin gelişmesi için Cumhuriyet Meclis’ine girmek gerektiğini dile getiren Çavuş, Mesarya’da meşaleyi yaktıklarını ve buradan devamla güçlü istikrar için Ulusal Birlik Partisi’ne mühür vurulmasını istedi. 

 

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Son Güncelleme: 17.01.2022 14:20
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