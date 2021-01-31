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Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi,elektrikler kesildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün gece ülkenin batısında çatılar uçtu ağaçlar devrildi.. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı..

31 Ocak 2021 Pazar 06:00
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi,elektrikler kesildi
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KKTC'de özellikle ülkenin batısında etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve mandıranın çatısı uçarken, elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Elektrik ve internet hizmetlerinde aksamalar oldu..

Elektrik Kurumu ekipleri dün geceki fırtına nedeniyle zor şartlarda arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdü..

Akçay Muhtarlığı facebook hesabından şu paylaşımı yaptı:

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“Acil durummm...

Çatılar ve damlar köyümüzde havada uçmaktadır. Bazi garajlar evlerin bahçelerine uçtu. Lütfen panik yapmayınız evlerinizden çıkmayınız.”

Gemikonağı’nda park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Gemikonağı’nda okaliptüs ağacı şiddetli fırtınanın etkisiyle gürültüyle koparak park halindeki aracın üzerine devrildi

Araç içerisinde biri olmadığı için herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, park halindeki GN 880 plakalı araçta hasar meydana geldi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 09:20
Anahtar Kelimeler:
Kktc Fırtına
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