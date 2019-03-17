Çatalköy Belediye Tiyatrosu “çökme Tehlikesi Var!”ı Sahneleyecek



Lefkoşa, 17 Mart 19 : Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali bu akşam “Çökme Tehlikesi Var” oyunla devam edecek.

Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönettiği Çatalköy Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Çökme Tehlikesi Var!” Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de oynanacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre, festival KKTC Devlet Tiyatroları’nın salı günü sahneleyeceği çocuk oyunu “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” ile devam edecek.

(RÇ/HÖ)