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Çatalköy Taksiciler Birliği eylem hazırlığında: “haklarımızı eylemlerle arayacağız”

09 Haziran 2022 Perşembe 13:58
Çatalköy Taksiciler Birliği eylem hazırlığında: “haklarımızı eylemlerle arayacağız”

Çatalköy Taksiciler Birliği, Çatalköy bölgesinde durakları bulunan bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durduğunu ileri sürerek, taksi sektörünün “ciddi bir şekilde mağdur edildiğini” ve “artık sabırlarının kalmadığını” belirtti. Birlik, dizi eylem hazırlığında olduğunu açıklayarak, “haklarını eylemlerle arayacağını” duyurdu.

Çatalköy Taksiciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin “20 Mart’ta bir basın açıklaması yaparak kaçak taşımacılık konusunu gündeme getirdiği ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir demecinde ‘biraz daha sabır, taksi esnafının hakkını kimseye yedirmeyiz’ açıklamasında bulunduğu” hatırlatılarak, tüm bunlara rağmen kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durdurulduğu ileri sürüldü.

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Denetimlerin devam ettirilmemesinden dolayı Çatalköy bölgesinde durakları bulunduğu halde bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve taksi sektörünü ciddi şekilde mağdur ettiğini ileri süren Çatalköy Taksiciler Birliği, “Artık sabrımız kalmadı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Taksi sektörünün kanayan yarası olan kaçak taşımacılığa karşı ve halen sektörün diğer sorunlarına çözüm bulunmasını beklerken, son zamanlarda, turistik T izinlerinin verileceğine yönelik adımlar atılacağını sıkça duymaya başladıklarını” savunularak, “Tüm sektör başkanları olarak bir dizi eylemler için görüşmeler hazırladığımızı ve haklarımızı eylemlerle arayacağımız kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Çatalköy Taksiciler Birliği, ilgili kurumları bir kez daha ivedilikle göreve davet ettiğini de ekledi.

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Son Güncelleme: 09.06.2022 15:30
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