Çatalköy’de Yangın

Çatalköy’de Susan Harris’e ait ikametgahın bar bölümünde bulunan buzdolabının elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu barda bulunan 1 televizyon, 1 alüminyum kepenk, 1 kapı, 1 lavabo, 1 musluk, 1 fırın, 1 buzdolabı, 1 şaraplık, 1 çöp tenekesi, 2 hoparlör, 1 tüp gaz, barın üzerindeki kiremitler ve tahta zemin döşemesi tamamen yandı.

Polisin açıklamasına göre, 1 su pompası ve bar tezgah mermeri kısmen zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.