Çatalköy Belediyesi basın toplantısı düzenleyecek

21 Şubat 2020 Cuma 10:14
Anahtar Kelimeler:Çatalköy Belediyesi Basın Toplantısı10. Beşparmaklar Uluslararası Tiyatro Festivali
Yorumlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.