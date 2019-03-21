Çatalköy Belediyesi “18-24 Mart İkinci Bahar” etkinliği düzenlendi

Çatalköy Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, “ Yaşlılar Haftası” etkinliği gerçekleştirildi.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, geziye, Çatalköy ve Arapköy’de yaşayan yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı.Bu yıl Karpaz bölgesine gerçekleştirilen gezide ilk olarak, Tatlısu bölgesinde bulunan Minia Kıbrıs gezilip ardından da Apostolos Andreas Manastırına hareket edildi.

Düzenlenen etkinliğe,Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bazı meclis üyeleri ve görevli personeller katıldı.Yemekte Hulusioğlu masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek, anı fotoğrafları çektirdi.

