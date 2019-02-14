Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklama

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Özen Çatal, 13 Şubat Dünya Radyo Günü ile ilgili açıklamada bulundu.

Radyoculuğun genel anlamda iletişimciler için önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu vurgulayan Çatal; ‘‘Radyo, kitlelere gerek enformasyon gerekse eğlence amaçlı yayınlar yapan medya biçimidir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da varlığını halen daha sürdürebilen bir kitle iletişim aracıdır’’ ifadelerini kullandı.

Dr. Çatal, radyoculuğun ileri ki süreçlerde sürdürülebilirliği konusunda teknolojinin gelişmesi ile birlikte medya araçlarının şekil değiştirmekte olduğunu belirtti. Gelişen teknoloji ile birlikte hep yenilerin ortaya çıkmasıyla artık geleneksel medyanın radyo-televizyon ve basılı yayınların iletişim kanallarının varlığını yitirecek mi sorusunu doğurduğunu ancak bunun geçmişten geldiğini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını kaydetti.

Çatal, radyonun geleceğinin geçmiş ile bağlantısını vurgulayarak; ilk televizyon çıktığı zaman radyoculuğun ortadan kalkacağını, internet çıktığı zaman basılı yayınların tamamen ortadan kalkacağının düşünüldüğünü ancak öyle olmadığını belirtti. Tüm kitle iletişim araçlarının kendine özgü biçimlerinin ve özelliklerinin olduğunu kaydeden Çatal, “Belli oranlarda popülaritesini elbette yitirebilir ancak kendilerine has tarzlarıyla radyo varlığını sürdürdü ve içerik olarak kitle iletişim araçlarının birbirlerinden beslendiğini gördük’’ dedi.

Dr. Özen Çatal, “Radyo Güvenilir Bir Bilgi Kaynağı ve Enformasyon Bakımından Önemli Yer Tuttmakta”

Gelişen teknolojiye inat radyonun varlığını sürdürebileceğini düşündüğünü belirten Çatal,“En hızlı iletişim aracı olan radyonun, popülaritesini kaybetmesine rağmen dijital çağımızda internet radyoculukta yerini aldığını ve aslında gelişen teknolojinin radyoyu da kendi içerisinde geliştirdiğini belirtmek isterim’’ ifadelerini kullandı.

Gelişen teknolojinin geçmişle bağlantısı olduğunu vurgulayan Çatal, KKTC’de radyonun başlangıcını ve radyoculuğun günümüzde daha çok yaygınlaştığını belirtti. 13 Şubat Dünya Radyo Gününü kutlayan Çatal, ‘‘ Emek ve uğraş isteyen bir meslek aslında, bayramı, düğünü olmayan bir meslek. Bu önemli günde radyo da çalışan emek veren radyocu arkadaşlarımızı unutmamalıyız. Günlerini kutluyorum’’ dedi.