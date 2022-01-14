CAS alacaklıları 28 Şubat’a kadar borç ispatı yapmaya çağrıldı

Konuyla ilgili CAS Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Olgun Yetişmiş tarafından yapılan duyuruda, alacak talebinin posta ücreti ödenmiş mektup ya da elden yapılabileceği dile getirildi.

Alacak talebinin bir yemin takriri ile desteklenmesi ve alacaklının ya da yetkili temsilcisinin açık adresini içermesi gerektiği dile getirilen duyuruda, taleplerini 28 Şubat’a kadar iletmeyenlerin alacak başvuru haklarını kaybedeceği uyarısında bulunuldu.





