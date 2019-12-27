Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava; yarın, parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu; Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yılın ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise parçalı bulutlu geçecek.



En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.(AK/HA)