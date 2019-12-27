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Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor.

Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor.

27 Aralık 2019 Cuma 14:31
Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava; yarın, parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu; Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yılın ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise parçalı bulutlu geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.
(AK/HA)
 

Son Güncelleme: 28.12.2019 11:26
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