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Caretta Carettaların yuva sayısında artış ancak denizdeki nüfusu sabit

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30
Caretta Carettaların yuva sayısında artış ancak denizdeki nüfusu sabit
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SPOT CARETTALARIN ÖLÜM NEDENİNİN BALIKÇILIK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

“DENİZDEKİ YAŞAM ALANI DA KORUMA ALTINA ALINMALI”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti(SPOT), Caretta Caretta türü kaplumbağalarının yuva sayısında artış gözlemlenmesine rağmen denizdeki nüfusunun sabit olduğunu, bunun nedeninin ise balıkçılık kaynaklı ölümler olduğunu savundu.

SPOT, 1992’de başlatılan, kaplumbağaların sahillerdeki yuva ve yuva alanlarını koruma çalışması hakkında yaptıkları değerlendirme ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Değerlendirmede 28 farklı sahilde, 1993-2019 yılları arasındaki yuva sayısının karşılaştırıldığı,  karşılaştırmada yeşil kaplumbağa yuva sayısında yüzde 162, Caretta Caretta yuva sayısında ise yüzde 46 artış olduğunun görüldüğü kaydedilen bildiride, “”Caretta’ların yuva sayısı artsa dahi denizdeki sayısının hemen hemen sabit. Kısacası yavru sayısı ile birlikte ölüm oranları da artıyor. Sonuç olarak, toplam sayıda genel bir artış gözlenmiyor” denildi.

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Exeter Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bilim insanlarından oluşan araştırma ekibinin  bu farkın temel olarak Caretta türünün daha fazla sayılarda ölmesinden kaynaklandığı görüşünde olduğu belirtilen açıklamada, “Eski zamanlarda deniz kaplumbağalarının eti ve kabuğu için çok yüksek oranlarda avlandığı biliniyor. Avının yasaklanması ve daha sonra da kıyıların korunmasında sonra sayıları artmaya başladı. Fakat, bu yeterli değil, türün denizdeki yaşam alanlarının da koruma altına alınması gerekli” denildi.

Caretta’ların ölüm nedeninin balıkçılık olduğu iddia edilen açıklamada, “Ülkemiz sularında hayatını devam ettirmeye çalışan genç ve ergin Caretta’ların özellikle balıkçılık faaliyetleri kaynaklı öldüğünü gözlemliyoruz. Bu göz alıcı muazzam canlıları koruyabilmek için nasıl ve nerede yaşadıklarını, nereden nereye göç ettiklerini, ne gibi tehlikelerle karşılaştıklarını ve neden öldüklerini anlamamız çok önemli” denildi.

YARALI VEYA ÖLÜ KAPLUMBAĞALAR 1188’DE BİLDİRİLMELİ 

Bu konuda ölü ya da yaralı kaplumbağalar için 1188 hattının aranmasının koruma çalışmaları adına önemli olduğu da vurgulandı.

YEŞİL KAPLUMBAĞLARDA ARTIŞ

Yeşil kaplumbağa sayılarında artış olduğunu, Akdeniz popülasyonunun 3 bin 400 yetişkin civarında olduğunun tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, “Fakat bu popülasyon çok az sayıdaki üreme alanı ile sınırlı bir yaşama sahip. Ülkemiz de bu az sayıdaki yerden birisi. Yani bu hassas türün Akdeniz’deki varlığı bizlerin de elinde” denildi.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 19:19
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