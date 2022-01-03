Çapkıner: “Ebediyete intikal eden Birkan’ımız, yattığı yerde huzurla uyusun”

Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner, yayımladığı taziye mesajında, “Yeminimiz ve onurumuz KKTC bayrağını dünyanın çatısında dalgalandırmaya and içen yoldaşımız Birkan Uzun'u kayak yaparken geçirdiği bir kaza sonucu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ölüm, biz inançlı kişiler için bir yok oluş değildir. Ebediyete intikal eden Birkan’ımız için Allah’ın merhameti ve af kapıları açılsın. Yattığı yerde huzurla uyusun” dedi.

Uzun’un yaslı ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Çapkıner, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:







