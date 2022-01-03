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Çapkıner: “Ebediyete intikal eden Birkan’ımız, yattığı yerde huzurla uyusun”

Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner, Amerika'da “kayak yaparken" geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun’n için taziye mesajı yayımladı. 

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:45
Çapkıner: “Ebediyete intikal eden Birkan’ımız, yattığı yerde huzurla uyusun”

Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner,  yayımladığı taziye mesajında, “Yeminimiz ve onurumuz KKTC bayrağını dünyanın çatısında dalgalandırmaya and içen yoldaşımız Birkan Uzun'u kayak yaparken geçirdiği bir kaza sonucu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ölüm, biz inançlı kişiler için bir yok oluş değildir. Ebediyete intikal eden Birkan’ımız için Allah’ın merhameti ve af kapıları açılsın. Yattığı yerde huzurla uyusun” dedi. 
Uzun’un yaslı ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Çapkıner, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: 

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“Ölüm biliyoruz ki yeni bir hayata başlangıçtır. Bu imanla çıkılan yolda, huzurla uyusun. Ne mutlu ki; arkasında böyle güzel eserler bıraktı. Bu dünyada yaptığı iyilikleri, onun Allah yolunda mertebesini yükseltsin inşallah. Bu inancın ışığında, Allah öncelikle acılı ailesine, sonrasında KKTC halkına sabırlar versin. Çıktığı bu yolculukta cennet makamı olsun inşallah.”
 


                       

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Son Güncelleme: 03.01.2022 11:53
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