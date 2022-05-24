banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz...
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan...
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"
banner405
Flaş Haber
Meclis’te gerginlik
Kapat

Capital Sigorta’dan iş garantili eğitim semineri

24 Mayıs 2022 Salı 17:01
Capital Sigorta’dan iş garantili eğitim semineri

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen ve büyüyen Capital Sigorta, kalifiye personel ihtiyacını karşılamak ve sigortacılık sektörüne donanımlı personel kazandırmak amacıyla, SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) işbirliğiyle “İş Garantili Temel Sigortacılık” eğitimi gerçekleştirdi.

Capital Sigorta, tamamı GİGEM tarafından belirlenen kişilerin katılımıyla gerçekleşen “İş Garantili Sigortacılık Eğitimi” sonunda yapılacak sınavla başarılı olan gençlerden birine istihdam garantisi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kouşullar göz önünde bulundurarak, ülkemizde iş arayan veya kendini geliştirmek isteyen gençlere imkan yaratmak adına gerçekleştirdikleri bu proje ile hem ülke ekonomisine donanımlı işgücü anlamında katkı, hemde gençlere bir iş fırsatı yaratmak ve kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere katma değer yarattıklarını ifade etti.

Sigortaya Giriş eğitimini Trust Reinsurance Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Ceylan Yapıcıoğlu, Sigorta Pazarlama eğitimini Duygu Boğaç Emiroğlu,

Temel Muhasebe eğitimini Yetkili Muhasip Arda Tüccar; ve,

Ülkemizdeki Sigortacılık ve Sektörü Bekleyen Gelişmeler adlı eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın

tarafından uzman eğitim kadrosu ile 4 ana başlık altında yapıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Meclis'te toplandı
Bakanlar Kurulu Meclis'te toplandı
Üstel: "Gelin ülkemiz için yeni bir sayfa açalım"
Üstel: "Gelin ülkemiz için yeni bir sayfa açalım"
Temel eğitimi devam etmekte olan 15’inci dönem itfaiye memurları Teknecik Elektrik Santrali’nde gözlem yaptı
Temel eğitimi devam etmekte olan 15’inci dönem itfaiye memurları Teknecik Elektrik Santrali’nde gözlem yaptı
Meclis’te gerginlik
Meclis’te gerginlik
LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"
"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim