Capital Sigorta’dan iş garantili eğitim semineri

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen ve büyüyen Capital Sigorta, kalifiye personel ihtiyacını karşılamak ve sigortacılık sektörüne donanımlı personel kazandırmak amacıyla, SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) işbirliğiyle “İş Garantili Temel Sigortacılık” eğitimi gerçekleştirdi.

Capital Sigorta, tamamı GİGEM tarafından belirlenen kişilerin katılımıyla gerçekleşen “İş Garantili Sigortacılık Eğitimi” sonunda yapılacak sınavla başarılı olan gençlerden birine istihdam garantisi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kouşullar göz önünde bulundurarak, ülkemizde iş arayan veya kendini geliştirmek isteyen gençlere imkan yaratmak adına gerçekleştirdikleri bu proje ile hem ülke ekonomisine donanımlı işgücü anlamında katkı, hemde gençlere bir iş fırsatı yaratmak ve kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere katma değer yarattıklarını ifade etti.

Sigortaya Giriş eğitimini Trust Reinsurance Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Ceylan Yapıcıoğlu, Sigorta Pazarlama eğitimini Duygu Boğaç Emiroğlu,

Temel Muhasebe eğitimini Yetkili Muhasip Arda Tüccar; ve,

Ülkemizdeki Sigortacılık ve Sektörü Bekleyen Gelişmeler adlı eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın

tarafından uzman eğitim kadrosu ile 4 ana başlık altında yapıldı.