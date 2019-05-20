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Capital Group yeni hükümet’ten beklentilerini açıkladı

Capital Group yeni hükümet’ten beklentilerini açıkladı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:39
Capital Group yeni hükümet’ten beklentilerini açıkladı

Capital Group yeni hükümet’ten beklentilerini açıkladı

Tekin Arhun: “Hiç bir siyasi parti bir diğerine birşey ispat etmeye çalışmasın! Bencil davranıp kim ne kadar fazlasını elde ederim diye de uğraşmasın! Ülke daha fazla hükümetsiz kalmamalıdır. Ülke yangın yeri, sorunlar dağ gibi, kişisel ya da partisel çıkarlar değil ülke menfaatleri ön planda tutulmalı ve derhal bir hükümet kurulmalıdır.” 

Capital Group her üç ayda bir gerçekleştirdiği performans değerlendirme toplantısında Group şirketlerinin geçtiğimiz üç ayki performanslarını değerlendirirken, sıcak ülke gündemi ile ilgili de saptamalar yaparak oluşacak yeni hükümet ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Capital Group adına yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini tevdi ettikten sonra 1 hafta geçtiğini ve halen daha bir hükümet kurulmadığı belirterek, hiç bir siyasi partinin bir diğerine birşey ıspat etmeye çalışmaması, bencil davranıp kim ne kadar fazlasını elde ederim mantığıyla hareket etmemesi ve ülkenin daha fala hükümetsiz kalmaması gerektiğini vurgulayadı. Ülkenin yangın yeri olduğunu ve çözüm bekleyen dağ gibi sorunlar olduğunu söyleyen Tekin Arhun, kişisel ve partisel çıkarların bir tarafa bırakılarak KKTC’nin yüksek çıkarları ve menfaatleri düşünülerek derhal bir hükümet kurulmalıdır ifadelerini kullandı.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak ciddi bir darboğazdan geçtiğini, bu darboğazın aşılması için toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti. Oluşacak yeni hükümetin toplumu ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Tekin Arhun, ekonomiyi canlandırmaya yönelik yapısal reformlar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Arhun, girilen yeni süreçte Anavatan Türkiye ile uyumlu ve üretim odaklı hareket edilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Ekonomilerin lokomotifi KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda teşvik sistemi ve desteğin büyük önemi olduğuna dikkat çeken Tekin Arhun, yeni iş yeri açılışlarındaki maliyetleri azaltacak tedbirler alınmasının önemini vurguladı. Bu güne kadar verilen teşviklerin etki analizlerinin yapılması gerekliliğini belirten Arhun, teşvik edilecek sektörler belirlenirken ihracat potansiyelleri en önemli verilerden biri olmalıdır dedi. Yeni hükümetin mikro kredi, risk-girişim sermayesi, proje kredileri ve kredi garanti fonları benzeri finansman yollarını artırması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

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Yatırım ve üretimin önündeki çeşitli engellerin temelinde kamunun verimsiz ve israfa yönelik çalışma yapısından kaynaklandığını söyleyen Arhun, oluşan kaynakların büyük ölçüde kamuya transfer edilmesi yaşanan ekonomik sıkıntılarda önemli rol oynamaktadır dedi. Göreve gelecek olan yeni hükümetin yıllardır sözü edilen kamu reformu ve kamu idaresinde değişim iradesini kararlılıkla ortaya koyması gerekliliğine vurgu yapan Tekin Arhun, bürokratik yapı ve mevzuatın basitleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni hükümetin önceliğinin reel sektörün güçlendirilmesi ve rant ekonomisinden yatırım ekonomisine geçmek olması gerektiğini vurgulayan Tekin Arhun; finans sektörü, reel sektör ve kamu kuruluşlarının ortak çalışabilecekleri bir platform oluşturulmasının ihtiyaç olduğunu belirtti. İş dünyasının belirsizlikleri sevmediğini, geleceği görerek planlama yapabileceği istikrar ortamına ihtiyacı olduğunu ifade eden Arhun, önümüzdeki dönemin bu istikrarı temin edecek bir dönem olması dileklerini iletti. Siyasi söylemlerin ülkenin ihtiyacı olan itidali ve nezaketi koruduğu sürece; her demokratik yapı, siyasi parti, sivil toplum örgütü ülkemizin geleceğine olumlu katkı yapacaktır diyen Arhun, toplumun tüm kesimlerinin ülke geleceği için içtenlikli ve toplum yararını önceleyen bir çaba içinde olmaları gerekliliğini vurguladı.

Tekin Arhun sözlerini; “1985’ten günümüze 34 yılda 22 kez hükümet değişikliği olup, hiç bir hükümet 5 yılını tamamlamadan son bulmuştur. Beklentimiz birikmiş sorunları giderecek, geleceği mutsuzluğa bırakmayacak, demokratik rejimi güçlendirerek hak ve adalet temelinde popülist politikalardan arınmış, istikrarlı, kalıcı, huzur ve güvenlik içinde, ekonomisi sağlam temellere dayalı, dürüst yönetim anlayışı olan bir hükümettir. Kanaatim odur ki tüm toplumumuzun beklentisi de budur. Yülerce üniversite mezunumuz işsiz, geleceğinden umutsuz, birçokları göç etmiş, kimisi halen umutla kendi vatanlarına tutunmayı beklemektedir. Lütfen geleceğimizin ve gençlerimizin önünü açalım.” diyerek tamamladı.

Son Güncelleme: 20.05.2019 17:43
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