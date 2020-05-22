“canım Annem Resim Ve Karikatür Yarışması” Sonuçları Belli Oldu

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Girne Belediyesi, Deniz Plaza ve Atelier Arkın iş birliğinde düzenlenen “Canım Annem Resim ve Karikatür Yarışması”nın sonuçları belli oldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz, Atelier Arkın Program Koordinatörü Tülay Okan, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra, sanatçılar Şenol Özdevrim ve Bedia Kale’nin yer aldığı jürinin oylamalarıyla belirlenen yarışmanın sonucunda, dereceye girenlerin isimleri şöyle:

İlkokul Kategori Birincisi -Defne Güngör- (Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Müzik Hazırlık İlkokulu, 5. Sınıf-Ankara,)

İlkokul Kategori İkincisi -Ecem Önem – (Resmiye Mehmet Karagöz İlkokulu- 1. Sınıf-Amasya)

İlkokul Kategori Üçüncüsü -Zarif Uzun -Dikmen İlkokulu 5. Sınıf-Dikmen)

Ortaokul Kategori Birincisi- Sura Yaşa (Rota Koleji, 7. Sınıf-İzmir)

Ortaokul Kategori İkincisi- Şeyma Dil -(Oğuz Veli Ortaokulu, 6. sınıf-Girne)

Ortaokul Kategori Üçüncüsü – İlker Güç- (Oğuz Veli Ortaokulu, 8. Sınıf-Girne)

Lise Kategori Birincisi- Yılmaz Uzun- (19 Mayıs TMK, 9. Sınıf- Girne)

Lise Kategori İkincisi- Tual Zeyin- (19 Mayıs TMK, 9. Sınıf- Girne)



Lise Kategori Üçüncüsü-Hazar Güzeldemirci- (The English School of Kyrenia, 13. Sınıf-Girne)

Jüri Teşvik Ödülü :



Saliha Güç (Karaoğlanoğlu İlkokulu, 5’inci Sınıf- Girne)

Tülay Ezer (Anafartalar Lisesi, 7’inci Sınıf, Girne)

Ela Sarsılmaz (23 Nisan İlkokulu, 4. Sınıf- Girne)

Hasan Yeşilel (Şht. Hasan Cafer İlkokulu, 1. Sınıf, Girne)

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI