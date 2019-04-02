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Cani koca kabul etmedi!

Cani koca kabul etmedi!

02 Nisan 2019 Salı 10:31
Cani koca kabul etmedi!

Cani koca kabul etmedi!

Eşi Hacer Ulaş’ı elleriyle boğarak öldüren Hüseyin Havalar ‘ben yapmadım’ dedi!

KKTC dün bir kez daha vahşi bir cinayetle sarsıldı. Hüseyin Havlar’ın eşi Hacer Ulaş Havalar’ı yapılan dedikodular nedeniyle kıskançlık sebebiyle öldürdüğü tahmin ediliyor.

Hacer Ulaş’ın, dünLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini belirlendi.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Hüseyin Havalar, “Suçu ben işlemedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Hacer Ulaş’a dün yapılan otopsisinde “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmesi üzerine eşi Hüseyin Havalar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının ifade verdiğini söyleyen Göğmen, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, olay mahalline yakın olan kamera kayıtlarının inceneceğine değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Hüseyin Havalar, “Suçu ben işlemedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 02.04.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
CinayetHüseyin HavalarHacer Ulaş
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