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Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Deniz Safhası Başarıyla İcra Edildi

TUĞAMİRAL KENDİR: ”ARAMA KURTARMA TEŞKİLATLARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK HEDEFLERİNE ÜST DÜZEYDE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Deniz Safhası Başarıyla İcra Edildi

TUĞAMİRAL KENDİR: ”ARAMA KURTARMA TEŞKİLATLARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK HEDEFLERİNE ÜST DÜZEYDE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Deniz Safhası Başarıyla İcra Edildi

TUĞAMİRAL KENDİR: ”ARAMA KURTARMA TEŞKİLATLARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK HEDEFLERİNE ÜST DÜZEYDE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Gazimağusa, 12 Haziran 19 (.): Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama- Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası, Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.
Tatbikat, bugün, KKTC hava sahası, kara suları ile Türkiye’nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirildi.
Tatbikat senaryo gereği; seyir halinde bulunan, çarpma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin, ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşenlerin aranması ve kurtarılmasını içeren iki farklı senaryoyla icra edildi.

Tatbikata,  Türkiye Cumhuriyeti’nden bir fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, altı helikopter, üç uçak, bir Sahil Güvenlik Özel Harekat timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi; KKTC’den ise üç sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki römorkör ve bir arama kurtarma birliği iştirak etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Türkiye  Sahil Güvenlik Komutanı  Tuğamiral Ahmet Kendir,  Deniz Kuvveleri Komutanlığı’ndan Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve  Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesi, tatbikatın sevk ve idare edildiği TCSG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisinden  tatbikatı takip etti.

YABANCI ASKERİ GÖZLEMCİLER
Tatbikatı gözlemci olarak Kosova, Pakistan, Filistin, Nijerya ve Katar’den askeri yetkililer de izledi.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar Umut  gemisindeki komutanları ve basın mensuplarını selamladı.

KENDİR TATBİKATI DEĞERLENDİRDİ
Sahil Güvenlik Komutanı  Tuğamiral  Ahmet Kendir,  Umut gemisinde tatbikatı değerlendirdi.

Kendir, tatbikatın; denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, her iki ülkenin  arama kurtarma 
Teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla icra edildiğini ifade etti.

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Kendir,  tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının birlikte çalışabilirlik hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlandığını vurgulayarak, tatbikatta TC ve KKTC’nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonun önceki yıllarda icra edildiği gibi pekiştirildiğini, askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini söyledi.
Kendir,  “ Tatbikat  ile arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir” dedi.
Kendir, çevre denizlerde  meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip Türkiye’nin, arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi maksadıyla KKTC’nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
(YIL/ÖK)    FOTOĞRAFLI
Haber:Yılmaz Yakar- Fotoğraf: Erol Uysal
 

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