Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tatar: “Denizlere hakimiyetin göstergesi”

Tümamiral Kendir: “Tatbikat, planlanan hedeflere üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlanmıştır”

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası icra edildi.

Tatbikat, KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde iki senaryoda gerçekleştirildi.

Tatbikatın ilk senaryosunda, KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari gemi çarpıştı.

Çarpışan gemilerin yardım çağrısı üzerine Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye 2 sahil güvenlik korveti 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ve 3 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Deniz üzerinde ve lastik bot içerisinde bulunan kazazedeler tespit edilerek, yüzer sedye metoduyla kurtarılarak Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal edildi.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından atılan SAR kitinde ve şişme lastik botta bulunan kazazedeler Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi hızlı kurtarma botları ile kurtarılarak Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal ettirildiler.

Paraşütle atlayan AKİP timi tarafından denizden bir kazazede kurtarılırken, düzensiz göçmenleri taşıyan kuru yük gemisinin geçişi engellendi. Kuru yük gemisi mürettebatının gemiyi teslim etmemek için yangın çıkarması üzerine, yangına müdahale edilip mürettebat ve düzensiz göçmenler gemiden tahliye edildi.

İkinci senaryo kapsamında ise, bir ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılarak ambulans helikopterle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Akaryakıtın denize yayılmasını önleme amacıyla denize bariyer döşendi.

Tatbikat öncesi, TCSG Yaşam isimli korvette emniyet brifingi verildi.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile, 9 ülkeden gözlemciler, Gönyeli ailesi, Türkiye ve KKTC’den basın mensupları takip etti.

Tatbikatın başlamasının öncesinde Yaşam Gemisi’nde Şehit Teğmen Caner Gönyeli anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Tatbikatta tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan gemi ve sahil güvenlik botları da kullanıldı.

-Tatbikata katılan unsurlar

Tatbikatın dün ve bugünkü fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyeti’nden, 1 firkateyn, 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, 1 insansız hava aracı, 1 sahil güvenlik özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arana kurtarma timi KKTC’den de 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 kıyı emniyet botu, 1 römorkör ve 1 arama kurtarma birliği iştirak etti.

Diğer taraftan tatbikata Türkiye’den Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı unsurları katılırken, KKTC’den de GKK, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Harekat Kuvvet Komutanlığı, KKTC Havacılık Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gemi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi unsurları katıldı.

-Tatar

Tatbikatın bir bölümünü TCSG Yaşam Gemisi’nden takip eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tatbikat ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün güzel bir tatbikat izlediklerini belirterek, tüm katılanları tebrik etti.

Tatar, tatbikatta TC KKTC iş birliğinde Akdeniz’de deniz yetki alanlarında, ekonomik münhasır bölgede farklı olaylara ekipman ve donanımla, imkan ve kabiliyetlerle müdahalenin, denizlere hakim olunduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tatbikatın ne kadar başarılı olduğunu hep birlikte gördük” diyerek, tatbikatın 1974’te şehit olan Caner Gönyeli’nin anısına düzenlendiğini hatırlattı.

Tatar, “Benim mesajım KKTC Cumhurbaşkanı olarak TC ile iş birliği içerisinde bu bölgede, açık denizlerde ve mavi vatanda hakimiyetimiz ve elimizdeki son teknoloji imkanlarla buralarda nelerin yapılabileceğini hep birlikte tüm dünyaya göstermiş oluyoruz” dedi.

Tatar, “Biz bu bölgede elbette barışın sürmesi için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Bu bölgede, Mavi Vatan’da denizlerde hidrokarbon arayışlarında olsun çeşitli bir takım kendi egemenlik alanımızda yapılan çalışmaların bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hep birlikte gördük. Ama önemli olan KKTC ile TC iş birliği içerisinde buralarda nelerin başarılabileceğini hep birlikte izledik.” Diye devam etti.

Tatar, TC makamları ile KTBK Komutanlığı ve GKK’ya teşekkürlerini iletti.

-Kendir

Tatbikatın tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapan TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatın başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Kendir, 13-17 Haziran tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası karasuları ve ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası tatbikat ile, denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmenin amaçlandığını kaydetti.

“Tatbikat, planlanan hedeflere üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlanmıştır” diyen Kendir, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonunun daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilerek, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini ifade etti.

Kendir, “Bu tatbikat ile arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartlarında 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarı le icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir” dedi.

Kendir, çevre denizlerde meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilebilmesi maksadıyla KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edeceğini ifade etti.