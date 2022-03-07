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Candemir: “Kadınlara övgüler dizip kutlama yapmak yerine somut adımlar atılmalı”

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınlara övgüler dizip kutlamalar yapmak yerine, kadınların fırsat eşitliği temelinde tüm haklardan yararlanabildiği bir düzen yaratmak amacıyla somut adımlar atılmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:45
Candemir: “Kadınlara övgüler dizip kutlama yapmak yerine somut adımlar atılmalı”

Candemir yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart tarihinin, kadınların hayatın her alanında eşit şekilde yer alması için yürütülen kadın hakları mücadelesinde dönüm noktası olan sembol bir tarih ve büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
1857 yılında ABD’nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları grev, polisin işçilere saldırması ve sonrasında çıkan yangında birçok kadın işçinin hayatını kaybettiğine işaret eden Candemir, “O acı olayı unutmamak ve bugünü, yapılan büyük ve anlamlı mücadeleyi anarak onurlandırmak gerekmektedir” dedi.
Ülkede kadının gerek ekonomik hayatta gerekse siyasi ve idari yönetim/karar alma mekanizmalarında yeterince yer almadığını ifade eden Selin Candemir, bunun nedenlerinin başında ekonomik ve sosyal etmenler geldiğini kaydetti.
“CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMLARA KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRMELİYİZ”
Kadınların finansmana erişim noktasında yaşadıkları zorlukların aşılabilmesi ve girişimciliğe teşvik edilmesi için düzenlemeler yapılması ve katkılar sağlanması gerektiğini belirten Candemir, şöyle devam etti:  
“Kadınlarımızın toplum tarafından kendilerine biçilen ‘eş’ ‘anne’ gibi roller dışında, iş hayatında eşit şekilde var olduğu ve olması gerektiğini her gün bıkmadan usanmadan dile getirerek, her platformda cinsiyetçi yaklaşımlara karşı mücadeleyi sürdürmeliyiz.” 
Selin Candemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, kadınlara övgüler dizip kutlamalar yapmak yerine, kadınların fırsat eşitliği temelinde tüm haklardan yararlanabildiği bir düzen yaratmak amacıyla neler yapılabileceği konusunda fikir ve karar üretmek için bir vesile olarak görülmesi ve somut adımlar atılmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade etti. 

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“ÖNCELİKLE YASA KOYUCULARA İŞ DÜŞMEKTEDİR”
“Kadının her alanda eşit şekilde var olmasını sağlamak için öncelikle yasa koyuculara iş düşmektedir” diyen Candemir, şunları kaydetti:  
“Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir düzenin tesisi için “cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama, eşitliği güçlendirme ve bunları teşvik etme” yönündeki eğitimlerin, ilk öğretimden itibaren müfredata dahil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.”
Daha güçlü bir toplum yaratmak için daha güçlü kadınların yetişmesi gerektiğinin yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ifade eden İş Kadınları Derneği Başkanı Candemir, şöyle devam etti: 
“Daha güçlü kadınların yetişmesi ise onların sosyal ve ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamaktan geçer. Ekonomik olarak kendi kendine yeten kadınlar kendini daha güvende, daha özgür hissetmekte ve güçlüklerle daha rahat mücadele edebilmektedir.”
Selin Candemir, İş Kadınları Derneği’nin de misyonu gereği, daha çok kadının ekonomik yaşama katılımını sağlamak ve kadın girişimcileri teşvik etmek için bu kapsamda faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret etti.
Candemir, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta var olabilmesi, daha iyi şartlarda yaşam sürebilmesi için mücadele eden, bu anlamda rol model olan, düşünen, sorgulayan, üreten tüm emekçi kadınlarımızı en derin dostluk duygularımızla selamlıyoruz” ifadelerine yer verdi.
 

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Son Güncelleme: 07.03.2022 18:56
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