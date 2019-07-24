Candan Erçetin Ve Kardeş Türküler Girne’de Sahne Aldı

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Candan Erçetin ve Kardeş Türküler sahne aldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Candan Erçetin ve Kardeş Türküler Girne amfi tiyatroda sahne aldı.

9. Girne Kültür Sanat Günleri 6 Ağustos’ta Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.

GÜNGÖRDÜ: “107 ÜLKEDEN, FARKLI KÜLTÜRDEN İNSANLAR VAR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Girne’de 107 ülkeden birçok farklı kültürden insanların yaşadığına dikkat çekerek, farklı dil ve kültürlerin şarkılarını seslendiren Candan Erçetin ve Kardeş Türküler grubunun izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi.

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