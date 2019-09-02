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Canatan:” Maraş ile ilgili atılan adımlar  büyük fayda sağlayacak”

Halkın Partisi (HP)  Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan, kapalı Maraş’la ilgili atılan adımların hem Gazimağusa halkına, hem de tüm adaya büyük fayda sağlayacağını  kaydetti.

Canatan:” Maraş ile ilgili atılan adımlar  büyük fayda sağlayacak”

Halkın Partisi (HP)  Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan, kapalı Maraş’la ilgili atılan adımların hem Gazimağusa halkına, hem de tüm adaya büyük fayda sağlayacağını  kaydetti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
Canatan:” Maraş ile ilgili atılan adımlar  büyük fayda sağlayacak”

Canatan, 1974 yılından bu yana kapalı olan, tüm dünyada ‘hayalet şehir’ olarak bilinen, halkın her daim içini acıtan kapalı Maraş’ın açılması için gösterilen duruşu sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Canatan yaptığı yazılı açıklamada,  45 yıldır bir sonuç alınamayan yöntemlerden vazgeçilip yeni bir yaklaşım tarzıyla kapalı Maraş’ın statüko sembolü olmasına son verecek ve Gazimağusa şehriyle bütünleşecek böylesi bir adımın atılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Maraş’ın zorlu bir coğrafya, zorlu bir mesele olduğuna dikkat çeken HP Gazimağusa İlçe Başkanı Canatan,şöyle devam etti:

“Böylesi bir alanın tekrardan kullanıma açılması pek tabii kolay olmayacaktır.  İzlenecek yol haritasının belirlenmesi için envanter çalışmasının ivedilikle, teferruatlı biçimde yapılıp tamamlanması gerekiyor.

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 Burada önemli bir unsur da kapalı Maraş içerisinde bulunan binaların eski sahiplerinin muhatap alınarak mülkiyet durumuna bakılması ve bu yönde irade göstererek mülkiyete dair haklara halel getirmemek olması gerekmektedir.

Yapılacak çalışmalar neticesinde kapalı Maraş’ın sivil hayatın bir parçası olabilmesi için binaların durumunun ne olduğu, kentin alt yapısının durumunun ne olduğu tespit edilmesi gereken diğer bir önemli unsur. İşte tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra önümüzde verilere dayalı bir yol haritası çıkacaktır. Temennimiz tüm kesimlerin memnun olacağı bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır.” .

Kapalı Maraş’’la ilgili envanter çalışmasının başlayacağının duyulmasının ardından şehir genelindeki tepkilerin hep olumlu ve destekleyici olduğunu kaydetti.

Canatan, 12 yılın ardından geçen gün envanter çalışmalarına paralel olarak basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme ziyaretiyle birlikte, umutsuzluğun yerini iyimserliğin aldığını ifade etti.

Canatan, “Eminim envanter çalışması bitip, atılacak adımlar somutlaştıkça halk bu girişime daha da sahip çıkacaktır. Bahsettiğimiz bölge 45 senedir kapalı vaziyette. Terk edilmeden önce dünyadaki sayılı tatil yerlerinden biriydi. Öyle sanıyorum ki; kapalı Maraş statüsünde dünyada başka bir yer yok. Maraş’ın yeniden hayat bulmasının başta turizm olmak üzere birçok alana katkısı olacaktır.”dedi.

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:22
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Canatan Kapalı Maraş
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