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Canaltay: “UBP benim ailem”

Canaltay: “UBP benim ailem”

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
Canaltay: “UBP benim ailem”

“BAZI KİŞİLERİN BENİ UBP’YE KÜSEN, PARTİSİNE ZARAR VEREBİLECEK KİŞİ GİBİ GÖSTERMESİ ASLA DOĞRU DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, kendisi için Kıbrıs Türk halkına hizmet edebilmenin esas olduğunu, bunun için çaba gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Kabinede yer almadı diye her hangi bir güceniklik, tepki içine girmesinin söz konusu olmadığını açıklayan Canaltay, “UBP benim ailem, UBP’liler kardeşlerim… Kesinlikle UBP’ye zarar verecek bir davranış içine girmem mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

UBP Genel Merkez’inden yapılan yazılan açıklamaya göre, Canaltay, kurulduğu 1975 yılından bu yana gururla içinde yer aldığı Ulusal Birlik Partisi’ni devlet ve halk için vazgeçilemez bir hizmet kuruluşu olarak gördüğünü ve kesinlikle UBP’ye zarar verecek bir davranış içine girmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

“UBP AİLEM, UBP’LİLER KARDEŞLERİM”

Canaltay, açıklamasında şunları kaydetti:

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“Kurulduğu günden beri Ulusal Birlik Partisi’nin içindeyim. UBP için her görevi yaptım. UBP benim ailemdir. Ulusal Birlik Partililer benim kardeşlerimdir.

Bana göre esas olan, Kıbrıs Türk halkına hizmet verebilmek esastır ve siyasetin içinde yer alan bizlerin ana görevi bu doğrultuda çalışmaktır.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun oluşumundan sonra bazı kişilerin beni UBP’ye küsen, partisine zarar verebilecek kişi gibi göstermesi asla doğru değildir. Benim kimseden Bakanlık talebim olmadığı gibi, Sayın Genel Başkan ve Başbakan’ın takdiri ile ortaya çıkan kabinede yer almadım diye her hangi bir güceniklik, tepki içine girmem söz konusu değildir.

Ben, kurulduğu 1975 yılından bu yana gururla içinde yer aldığı Ulusal Birlik Partisi’ni devlet ve halk için vazgeçilemez bir hizmet kuruluşu olarak görüyorum ve kesinlikle UBP’ye zarar verecek bir davranış içine girmem mümkün değildir.

KKTC çok zor bir süreçten geçiyor. Halk hizmet bekliyor. Tüm sektörler nerdeyse çökme noktasında ve umutlarını yeni hükümete başlamış durumdadır. Bu ortamda bizlere düşen görev birlik beraberlik içinde üzerimize düşen görevleri yapmak ve halkımıza hizmet etmektir.

Kimse, spekülasyonlara itibar etmesin. Milletin vekili, Ulusal Birlik Partili olmaktan gurur duyan bir kişi olarak Cumhuriyet Meclisi ve partim içinde sorumluluk bilinci ile görev yapmaya devam edeceğim. Aksine iddiada bulunanlara asla itibar edilmemeli, UBP’ye zarar vermeyi görev sayanlara dikkat edilmelidir.

Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımıza ve partililerimize bir kez daha en derin saygı ve sevgilerimi ifade ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramlarını candan duygularla kutluyorum.”

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:06
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