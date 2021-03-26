Canaltay’dan yaşlılar haftası ziyareti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, çalışanların, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılaması, bakımlarının sağlanması için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Bakan Canaltay’a ziyareti nedeniyle plaket de takdim edildi.

