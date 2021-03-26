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Canaltay’dan yaşlılar haftası ziyareti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Yaşlılar Haftası dolayısıyla Gazimağusa’daki Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

26 Mart 2021 Cuma 14:45
Canaltay’dan yaşlılar haftası ziyareti
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, çalışanların, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılaması, bakımlarının sağlanması için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.
Bakan Canaltay’a ziyareti nedeniyle plaket de takdim edildi.

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Son Güncelleme: 26.03.2021 15:28
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