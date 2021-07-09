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Canaltay: "Yeni projeler için görüş birliğine vardık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek yeni projelerle ilgili görüş birliğine vardıklarını söyledi.

09 Temmuz 2021 Cuma 13:30
Canaltay: "Yeni projeler için görüş birliğine vardık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Resmiye Canaltay, KKTC’den dün ayrılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a KKTC’nin kalkınması için ortaya koyduğu dirayetli duruş, anlayış ve iş birliği için teşekkür etti. 
Canaltay, KKTC’de bulunduğu iki günlük süre zarfında Fuat Oktay ile devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik iş planlarını konuştuklarını ve yeni projeler için görüş birliğine varıldığını ifade etti. 
Canaltay’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaştığı gönderisi şöyle: 
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın adamızdaki ziyareti süresince devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik iş planlarını konuştuk, yeni projeler için görüş birliğine vardık.

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Her zaman yanımızda olan, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için tüm imkanlarını seferber eden Türkiye Cumhuriyeti'yle tarihsel bir bağımız, sarsılmaz birliğimiz devam edecek. 
Bu görevlerde bulunduğumuz sürece, halkımızın refahı ve mutluluğu için, Türkiye siyasetçileri ve makamları ile en iyi işbirliğini sağlamak öncelikli görevimizdir. 
Sayın Fuat Oktay'a KKTC'nin kalkınması için ortaya koyduğu dirayetli duruş, anlayış ve işbirliği için bir kez daha teşekkür ederim.”

 

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Son Güncelleme: 09.07.2021 13:38
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