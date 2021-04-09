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Canaltay: “Yeni Ercan Havalimanı dünyaya açılan kapımız olacak”

09 Nisan 2021 Cuma 18:00
Canaltay: “Yeni Ercan Havalimanı dünyaya açılan kapımız olacak”
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CANALTAY: “YENİ ERCAN HAVALİMANI DÜNYAYA AÇILAN KAPIMIZ OLACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sivil Havacılık Dairesi Smart Binası, Ercan Havalimanı ve inşası süren yeni Ercan Havalimanında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, yeni dönemde, Ercan Havalimanı’nın, KKTC’nin dünyayla bütünleşmesinde en önemli köprü olacağını söyledi.

Canaltay, Ercan’da devam eden çalışmaların tamamlanması ve dünyayla bütünleşmesi için gerekli çabayı ortaya koyacaklarını kaydetti.

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4 milyon yolcuya hizmet verecek bir tesisin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Canaltay, “Bize düşen zamanında ve en iyi şekilde inşaatın tamamlanması. Burası dünyaya açılan kapımız olacak. Turizm bizim için çok önemli. Bize düşen, turizm ve eğitim sektörü açılırken, Ercan’ın da hazır olması. Burada çalışmalar devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

İlk olarak Sivil Havacılık Dairesinde yetkililer ile görüşen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den dairenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sorunları dinledi. Daha sonra yeni Ercan Havalimanı’nın pisti ve terminalinde incelemelerde bulunan Canaltay’a, havalimanı inşaatında kontrolörlük yapan Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi ve Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri de eşlik etti.

İnşaat şantiyesinde Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat ve Sanayi Ticaret Şti. yetkililerinden bilgi alan Resmiye Canaltay, özellikle salgın sonrası ekonomik toparlanmada ana unsur olacak olan yeni Ercan Havalimanı ile ilgili yapımcı firma yetkililerinden takvimlendirme istedi.

Bilgilendirmenin ardından Ercan Havalimanı terminaline geçen Canaltay, burada salgın önlemleri çerçevesinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldı ve burada yapılan düzenlemeyi yerinde gördü. Canaltay ayrıca Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Ercan İtfaiye Şubesini de ziyaret ederek, şubenin durumu ile ilgili bilgi aldı ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.    

Canaltay’a inceleme sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ve Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri eşlik etti.

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Son Güncelleme: 09.04.2021 18:13
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