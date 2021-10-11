Canaltay: “Ulaştırma ve haberleşme şurası çok verimli geçti”

“YAPTIĞIMIZ TEMASLARIN ÜLKEDEKİ PROJELERİN UYGULANMASINA İVME KATACAĞINA İNANIYORUM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın çok yararlı ve verimli geçtiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, İstanbul’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde 6-8 Ekim tarihlerinde yapılan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Şura’nın çok yararlı ve verimli geçtiğini kaydeden Canaltay, şura boyunca karayolları, trafik güvenliği, telekomünikasyon, dijital haberleşme, sivil havacılık ve deniz ulaşımı ile limanların güvenliği konularında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle üst düzey toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Canaltay, Şura’ya katılan heyette yer alan müdür ve yetkililerin, kendi konularında düzenlenen sektör panellerine ve oturumlara katılarak son gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olma fırsatı yakaladıklarını ifade etti

Üç gün süren şura boyunca mevkidaşı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile iki kez bir araya gelme fırsatı bulduğunu aktaran Canaltay, “Şura kapsamında meslektaşım Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ulaştırma ve haberleşmede iş birliği yaptığımız başlıkları etraflıca görüşme fırsatı yakaladım. Yaptığımız temasların ülkedeki projelerin uygulanmasına ivme katacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Canaltay, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden ve Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı’nın yer aldığı KKTC heyetinin, ilgili konularda yapılan görüşmeler, katılınan panel ve oturumlarla ilgili de bilgiler paylaştı.

“BÜRÜNCÜK VE ELAGÖZ, SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA BİREBİR İSTİŞARE ETME FIRSATI BULDU”

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’ün Türksat, Aselsan, Türkiye Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’un CEO’larının katıldığı ve sektördeki son gelişmelerin tartışıldığı “Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar” konulu panele katıldığını söyleyen Canaltay, panelde dijitalleşmenin geçmişi, bugünü ve yarınının tartışıldığını aktardı.

Canaltay, panelin ardından Bürüncük ve Elagöz’ün sektör paydaşlarıyla birebir istişare etme fırsatı bulduğunu da belirtti.

“BTHK İLE BTK ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI GÖRÜŞÜLDÜ”

BTHK Başkanı Bürüncük’ün Şura kapsamında, TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile de bir araya geldiğini söyleyen Canaltay, “Şuranın yer aldığı Atatürk Havalimanı Fuar Alanı’nda gerçekleşen görüşmede, siber güvenlik, eğitim ve 5G başta olmak üzere her iki kurumun ortak çalışmaları ile ilgili konular ele alındı. 45 dakika süren görüşmede ayrıca BTHK ile BTK arasındaki iş birliği olanakları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda görüşülen konuların ilerletilmesi için her iki kurum uzmanlarının karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı” dedi.

“AKILLI ŞEHİRLER VE AKILLI ULAŞIM İLE İLGİLİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA YÖNELİK YENİLİKÇİ UYGULAMALAR TARTIŞILDI”

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın ise, trafik güvenliği konusunda otorite olan isimlerin katıldığı oturumu izleyerek son gelişmeler ile ilgili bilgi edinme fırsatı bulduğunu ifade eden Canaltay, “Söz konusu toplantılarda başlıca karbon salınımının azaltılması için yapılan çalışmalar ele alınırken, yenilenebilir enerji ile çalışan elektrikli arabaların önemi ortaya kondu. Ulaşım güzergahlarının ülkeler açısından önemi ve ülkelere olan etkilerinin tartışıldığı oturumda ise küresel ticarette yeni lojistik rotaların önemi ve ülkelerin bu faaliyetler doğrultusunda küresel ticaretteki yeri tartışıldı” dedi.

Şura’da trafik güvenliği ve ulaştırma konularında ayrıca toplu taşımanın önemi, akıllı ulaşım sistemlerinin önemi, yolcuların beklentilerinin artması ile birlikte daha kontrol edilebilir, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanmasının gerekliliğinin de ele alındığı bilgisini veren Canaltay, ayrıca akıllı şehirler ve akıllı ulaşım ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yenilikçi uygulamaların da tartışıldığını belirtti.

“KARAYOLU ULAŞIMI İLE İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI”

Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan’ın şura kapsamında karayolları ile ilgili düzenlenen sektör paneli ve oturuma katılarak küresel şehirlerde ulaşımda yenilikçi yaklaşımlar ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamalar ile ilgili bilgi edindiğini anlatan Canaltay, Şansalan’ın ayrıca TC Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ev sahipliğinde, KKTC, Bosna Hersek ve Pakistan’ın karayolları yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına katıldığını kaydetti.

Canaltay, “Toplantıda karayolu ulaşımı ile ilgili konular ele alınırken, karayolu taşımacılığı ve yol güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda karayolu taşımacılığı ile ilgili teknolojik gelişmeler, yol güvenliği, karayolu yatırımlarında yap-işlet-devlet modeli ve uluslararası karayolu ağı ile ilgili konular masaya yatırıldı” dedi.

“ERGÜDEN, HAVACILIK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TOPLANTILARA KATILDI”

Canaltay, Sivil Havacılık Dairesi (SHD) adına şuraya katılan SHD Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden’in, havacılık güvenliği ve sektörler arasında ikili ilişkilerin ve faaliyetlerin geliştirilmesi adına bilgi ve fikir paylaşımı maksadı ile düzenlenen toplantılara katılarak paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

“Bu bağlamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürülüğü, bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından bizlere üst düzey ilgi ve alaka göstermiştir. Bu vesile ile onlara teşekkürlerimi sunarım” diyen Canaltay, Şura kapsamında sivil havacılık alanında DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, havacılık güvenliği, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin geleceğine yön verebilmek ve mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanarak tüm paydaşların faydasını üst seviyeye çıkartacak strateji ve eylem adımları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

“KKTC LİMANLARININ DİJİTAL SİSTEME GEÇMESİ HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU”

Limanlar Dairesi adına şuraya katılan Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı’nın ise, Deniz Yolu Sektör Paneli’ne katılarak sektördeki son gelişmeler ile ilgili bilgi aldığını aktaran Canaltay, “Panelin ardından Kemal Bey’in de katılımıyla TC Denizcilik Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcı ile bir toplantı gerçekleştirdim. KKTC’de denizciliğin geliştirilmesi adına KKTC limanlarının dijital sisteme geçmesi, limanlarımızda daha etkin hizmetler için römorkör ihtiyaçları ve Kuzey Kıbrıs Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gazimağusa Liman Başkanı’mız Yapıcı ayrıca Türk Loydu standında Türk Loydu Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirerek ülkede taşımacılık yapan gemiler hakkında genel görüş alış verişinde bulundu” ifadelerini kullandı.

CANALTAY, BAKANLAR YUVARLAK MASA TOPLANTISI’NDA KONUŞMA YAPTI

Bakan Canaltay, şuranın ilk günü düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılarak bir konuşma yapmış, ikinci gün düzenlenen akşam yemeğinde ise yabancı ülke bakanları ile bir araya gelerek gayrı resmi görüşme gerçekleştirmişti.

Canaltay ayrıca, şuranın son günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı kapanış oturumu ile birlikte şura sonuç bildirgesinin okunduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’un katılımıyla gerçekleşen ikinci kapanış oturumuna da katılmıştı.