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Canaltay: “Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı”

Lefkoşa, 18 Mayıs 21 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 19 Mayıs’ın, büyük Türkiye fikrinin doğduğu, Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı olduğunu vurguladı.

18 Mayıs 2021 Salı 18:00
Canaltay: “Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 19 Mayıs’ın, büyük Türkiye fikrinin doğduğu, Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Canaltay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Ulu Önder, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs, içerisinde çok ciddi anlamlar içeren bir gün” diyen Canaltay, 19 Mayıs’ın, büyük Türkiye fikrinin doğduğu, Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesinin de, aslında 19 Mayıs’ın simgesel olarak ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydeden Bakan Canaltay, “Bizler, KKTC vatandaşları da hep o ana fikre uygun yaşadık, Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda gençler olduk, gençler yetiştirdik” ifadelerini kullandı.

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“Gönül arzu ederdi ki, gençlerimiz en güzel kıyafetleri ile en güzel gösterilerini yapsınlar, 19 Mayıs, bayram gibi kutlansın” diyen Bakan Canaltay, pandemi nedeniyle birçok şey gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da kısıtlı kutlanacağını kaydetti.

“Ama biz biliyoruz ki, bu ülkenin gençleri 19 Mayıs’ın önemini biliyor, buna uygun davranıyor, o hedefte gençler olarak yetişiyor” vurgusu yapan Canaltay, Anavatan Türkiye ile birlikte, geleceği tasarlarken, gençlerin de en iyi şekilde yetişmesi için mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Canaltay, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kutlu olsun” dedi.

                                                                                                           

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Son Güncelleme: 18.05.2021 19:18
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