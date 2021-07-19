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Canaltay: “Türkiye’nin garantörlük hakkı, Kıbrıs Türkünün en büyük güvencesi ve zenginliğidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkının Kıbrıs Türkü’nün en büyük güvencesi ve zenginliği olduğunu vurguladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:15
Canaltay: “Türkiye’nin garantörlük hakkı, Kıbrıs Türkünün en büyük güvencesi ve zenginliğidir”

Canaltay mesajında, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının, 15 Temmuz 1974’de Rum cuntasının adayı Yunanistan’a bağlama hayaliyle giriştiği darbe sürecinin yanında, 1958’den başlayarak Kıbrıslı Türkleri adadan sürmek, yok etmek için giriştiği çok sayıda kanlı olayın bir sonucu olduğunu ifade etti. 
Kıbrıs sorununun 1974’de başlamadığını ama Kıbrıs adasına barışın 20 Temmuz 1974’de geldiğini kaydeden Canaltay, bunu dünyaya anlatmaya devam edeceklerini söyledi. 
Barış Harekatının sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara  ve bölgeye de barışı getiren bir harekat olarak tarihte yerini aldığını anlatan Canaltay, adada akan kanın 1974’de durduğunu vurguladı.
Canaltay mesajında şu ifadelere yer verdi: 

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“Türkiye, Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı ile bu adadadır. Bu, Kıbrıs Türkünün en büyük güvencesi ve zenginliğidir.
Bize düşen, bu barış ortamında, ülkemizin daha çok gelişmesi, kalkınması ve çağdaş dünya ülkeleri arasında yerini alması için daha çok çalışmak, adım atmaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıldönümünde herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.
Kutlamalar nedeniyle adamıza gelen Türkiye Cumhuriyetimizin kıymetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyete hoş geldiniz dileklerimi iletirim.”
 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 18:36
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