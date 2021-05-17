Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Canaltay, bu günün, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.



Bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halka ulaşması için emek harcayan Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutlayan Canaltay, “Hükümet ve bakanlık olarak halkın güncel bilişim teknolojilerinden faydalanmaları, eğitimden ticarete, sağlıktan spora, hayatın her alanında büyük kolaylıklar getiren ve insanımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak olan imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.