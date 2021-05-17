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Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı
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Canaltay, bu günün, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.  

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Bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halka ulaşması için emek harcayan Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutlayan Canaltay, “Hükümet ve bakanlık olarak halkın güncel bilişim teknolojilerinden faydalanmaları, eğitimden ticarete, sağlıktan spora, hayatın her alanında büyük kolaylıklar getiren ve insanımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak olan imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 17.05.2021 18:55
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