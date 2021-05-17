Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Canaltay, bu günün, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.
17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Canaltay, bu günün, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.
Son Güncelleme: 17.05.2021 18:55