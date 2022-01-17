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Canaltay: “Siyasette birlikteliğe ihtiyaç var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, siyasette birlikteliğe ihtiyaç olduğunu, insanların birbirini kırmadan birbirine destek olarak yürümesi gerektiğini söyledi. 

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
Canaltay: “Siyasette birlikteliğe ihtiyaç var”

Canaltay, “Ülke için, gençlerimiz için ve çocuklarımız için başarmak zorundayız. Aynı kafayla gidersek başaramayız” dedi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. 
“Başbakan Faiz Sucuoğlu en önemli sözlerden biri 2022’nin ekonomi, reform ve projelerle ülkeyi kalkındırma yılı olacağıdır” diyen Canaltay, bu konuda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edecekleri kaydetti.  
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan 322km’lik köy yollarının yenilenmesi projesinin devam ettiğine dikkat çeken Canaltay, “Apostolos Andreas Manastırından Güvercinlik’e, oradan Gaziköy’e, Yılmazköy’den Tepebaşı’na, oradan Lapta’ya yol projelerimiz var. Ülke şu anda şantiyeye dönüştü. Yeni yollar ile güvenli seyahat imkanının yanı sıra zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak” dedi. 
2022 içerisinde 322km’lik köy yollarının tamamlanmasının yanı sıra Karayolları Dairesi’nin de araç-gereç bakımında güçlendirileceği bir yıl olacağını aktaran Canaltay, yol tabelalarının da bu yıl içerisinde yenilemeyi hedeflediklerini belirtti. 
Alsancak Yolu konusunda bakanlığın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini aktaran Canaltay, Maliye Bakanlığı ile Merkezi İhale Komisyonu’nun gerekli çalışmaları tamamlayıp ihaleye çıkılmasını beklediklerini söyledi. 

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Buna ek olarak her eve fiber-optik altyapı projesini pilot bölgeler belirleyerek başlattıklarının altını çizen Canaltay, bu projenin de 2022’de tamamlanacağını kaydetti.  
Trafik Dairesi’nin dijitalleşmenin yanı sıra toplu taşıma ve trafik güvenliği alanlarında projeleri bulunduğunu belirten Canaltay, “Toplu Taşıma Master Planı’nın hayata geçmesiyle 2022 yılında bu konuda devrim yapacağımıza inanıyorum. Koperatifleşme veya başka bir oluşumla toplu taşıma işini çözeceğiz” dedi. 
Gazimağusa Liman Başkanlığı ile Mağusa Paket Postanesi’nin Gazimağusa Limanı içerisinde restore edilen yeni bir binada hizmet vermeye başlayacağını, Girne Paket Postanesi’nin de yine Girne Limanı içerisinde restore edilen başka bir binaya taşınıp halka çok daha iyi şartlarda hizmet vereceğini ifade eden Canaltay, 2022 yılı içerisinde engelli vatandaşlar için bir çok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. 
Gazimağusa Limanı ile ilgili neler yapılabileceği konusunda kafa yorduklarını, konunun hükümet kararıyla nihayete erebileceğini belirten Bakan Canaltay, yerli iş insanlarının Gazimağusa Limanı’nı turizm limanına dönüştürmek için çok güzel bir projesi olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: 
“Mağusa Limanı’nın Kaleciğe, serbest limanın da gümrüğüyle birlikte mesaryaya taşınması gündemde. Yerli iş insanlarımız bu konularda yatırım yapmak istiyorsa onların da önünü açmak gerekiyor. Yabancı yatırımcıya karşı değilim ancak yerli yatırımcının yabancı yatırımcıya tanınan fırsatların aynısının tanınması gerekiyor. Her türlü yatırımcıya açık olalım ama kendi yatırımcımıza da gözümüzü kapatmayalım. Limanların akıbeti hükümetin kararına bağlıdır. Bu yönde karar alınırsa yerli iş insanlarımızın da diğer iş insanlarının da projelerinin hazır olduğunu biliyorum.” 
 

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Son Güncelleme: 17.01.2022 18:46
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