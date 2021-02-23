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Canaltay: “NOTAM yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla iptal edildi”

“GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BAKANLAR KURULUNDA ALINMIŞ BİR KARARI UYGULAMAYA KOYDUK,  KARANTİNA KOŞULLARI UYGULANMADAN KİMSE ÜLKEYE GİRİŞ YAPAMAYACAK”

23 Şubat 2021 Salı 17:30
Canaltay: “NOTAM yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla iptal edildi”
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“GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BAKANLAR KURULUNDA ALINMIŞ BİR KARARI UYGULAMAYA KOYDUK,  KARANTİNA KOŞULLARI UYGULANMADAN KİMSE ÜLKEYE GİRİŞ YAPAMAYACAK”

 “ ‘KAPASİTEMİZ DOLDU UÇUŞLARI DURDURUN’ DENDİĞİ ANDA KISITLAMAYA GİDİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla uçuş sayılarını kısıtlayan NOTAM’ın (Havacılara Bildirim) dün iptal edildiğini ancak genel toplum sağlığı ve karantina ücretleri ile ilgili yetkinin Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında olduğunu, dolayısıyla “kapasitemiz doldu uçuşları durdurun” dedikleri anda, uçuşlarda yeniden kısıtlamaya gidileceğini kaydetti.

Yabancı öğrencilerin ülkeye getirilmesiyle ilgili kararın 13 Şubat 2021’de Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirten Canaltay, geçmiş dönemde bakanlar kurulunda alınmış bir kararı bakanlık olarak uygulamaya koyduklarını,  karantina koşulları uygulanmadan kimsenin ülkeye giriş yapamayacağı ifade etti.

Bakanlık açıklamasına göre Canaltay, bu sabah BRT’de yayınlanan Manşet + programına telefonla bağlanarak uçuşların kısıtlanması ve yabancı uyruklu öğrencilerin adaya gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Canaltay, yabancı öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için alınan karar sonrası sürecin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının koordinasyonu çerçevesinde ilerletileceğini belirtti.

 “Üniversiteden mezun olacak 17 bin civarında yabancı uyruklu öğrencinin ülkeye gelebilmesi için ek uçak seferlerinin konması gerekliliği bir gerçektir. Bakanlığa gelen talepler doğrultusunda havayolu şirketleriyle  görüştük. Yapılan slot çalışmaları çerçevesinde, dün sabah toplantı yapıldı ve uçuş kısıtlamasını kaldıran karar öğlenden sonra alındı”  diye konuşan Canaltay, dün yaşanan panik nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde karantina koşulları uygulanmadan kimsenin ülkeye giriş yapamayacağı konusunda bir açıklama yayımlamak durumunda kaldıklarını ifade etti.

“Geçmiş dönemdeki bakanlar kurulunda alınmış bir kararı bakanlık olarak uygulamaya koyduk” diyen Resmiye Canaltay, slotların alınmasıyla ilgili çalışmaların başladığını, Türk Hava Yolları Adana, Ankara ve İstanbul’dan, Pegasus ve Anadolu Jet’in ise İstanbul Sabiha Gökçen’den Ercan Havalimanına uçacağını ifade etti.

Canaltay, söz konusu uçuşlarla öğrenciler adaya getirilirken aynı uçakların KKTC’den yolcu alarak Türkiye’ye döneceğini, uçuşların kısıtlandığı dönemde Ercan Havalimanından sadece İstanbul’a uçmanın mümkün olduğunu, şimdi ise Ankara ve Adana’ya doğrudan seyahat edilebileceğini, bunun da İstanbul dışındaki merkezlere gitmek isteyen yolculara daha uygun fiyatta seyahat etme imkanı sağlayacağını kaydetti.

“ÖĞRENCİLERİN ÜLKEYE HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GELMEYE BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL”

Bakan Canaltay, öğrencilerin ülkeye hangi tarihten itibaren gelmeye başlayacağının belli olmadığını, bunun hava yolu şirketleri ile üniversitelerin yapacağı çalışmanın belirleyeceğini ifade etti.

Ülkeye gelecek öğrencilere, diğer tüm yolcuların tabi olduğu kuralların uygulanacağını dile getiren Canaltay, “KKTC’ye gelip eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, ülkeye girişte 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu, üzerinde QR kodu bulunan PCR testi belgesi ibraz edip yeniden PCR testine tabi olacak ve ardından geldikleri ülkeye bağlı olarak 10 veya 14 günlük karantina için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen karantina merkezlerine götürülecek” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 18:44
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