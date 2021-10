Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”

“DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK, DÜNYANIN GİTTİĞİ YÖNÜ GÖREREK ÜLKENİN DE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME GİRMESİ GEREK”

“KKTC’NİN AÇACAĞI İLK KAPI TÜRKİYE, ARDINDAN DA AVRUPA. PEK ÇOK KONUDA ÇAĞ ATLAYAN TÜRKİYE’NİN SUNDUĞU İMKANLARDAN FAYDALANMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, dünyanın içinde bulunduğu değişime ayak uydurmak için KKTC olarak hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “ne yazık ki dünyanın gerisinde kaldık. Artık yeni politikalara ihtiyacımız var” dedi.

Canaltay, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, dünyanın gittiği yönü görerek ülkenin de değişim ve dönüşüme girmesi gerektiğine işaret ederek, göreve geldiği günden itibaren özellikle karayolları ve trafik güvenliği konusunda pek çok çalışma yapıldığını, kısa sürede ciddi adımlar atıldığını ve yıllarca bekleyen sorunların çözülerek trafiğin rahatlatıldığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Canaltay, Güneş TV’de yayınlanan Parantez programına katılarak bakanlığı ile ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

“TEK AMACIMIZ ÜLKEMİZE, İNSANA VE HALKIMIZA HİZMET”

Canaltay, kısa sürede birçok proje üretildiğini, ancak devletin hantal işleyişi ve maddi kaynak yetersizliği nedeniyle bunların bir kısmının ancak şimdi uygulamaya konulabildiğini kaydetti.

“Tek amacımız ülkemize, insana ve halkımıza hizmet olduğu için müdürlerimiz ve danışmanlarımızla birlikte bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekip çalışmasını seviyorum. Tek başınızla her işi başaramazsınız. Her konuyu bilemezsiniz” diyen Bakan Canaltay, Telekomünikasyon Dairesi, Trafik Dairesi, Karayolları Dairesi, Limanlar Dairesi ve Sivil Havacılık Dairesi müdür ve yetkililerinden oluşan bir heyetle İstanbul’da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şura’sına katıldıklarını aktardı.

Bakan Canaltay; haberleşme, deniz ulaşımı ve kara ulaşımı konularında düzenlenen paneller sayesinde heyettekilerin kendi konularında yaşanan son gelişmeleri sektörlerinin önde gelenlerinden dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Şura sırasında aldıkları kararla Trafik Dairesi ve bir grup taşımacının önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret ederek toplu taşımacılık sistemleri ve son teknolojileri yerinde görme fırsatı yakalayacaklarını ve toplu taşıma ile ilgili bir çalıştaya katılacaklarını ifade eden Bakan Canaltay, KKTC’nin dünyadaki değişimin gerisinde kaldığını, 3G’ye çok erken geçmesine rağmen ülkenin hala 4.5/5G’ye geçemediğini belirtti.

4.5/5G için fiber-optik altyapı projesinin Telekomünikasyon Dairesi tarafından hazırlandığını ancak bazı anlaşmazlıklar nedeniyle bu projenin ertelemeye maruz kaldığını aktaran Canaltay, şöyle konuştu:

“Bu projeyi yeniden gündemimize aldık. Bununla ilgili T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer yetkililerden görüşler aldık. Bakır kabloların fiber-optik altyapı ile değiştirilmesi konusunda gerekli hazırlıkları yaptık. Son aldığımız karar ile pilot bölgeler belirlenerek bunu uygulamaya koyacağız.”

Bakan Canaltay, KKTC’nin açacağı ilk kapının Türkiye, ardından da Avrupa olduğunu, pek çok konuda çağ atlayan Türkiye’nin sunduğu imkanlardan faydalanmanın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Canaltay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti belirli bilgi birikimiyle birçok konuda çağ atlamıştır. E-devlet, karayolları ve dijitalleşme konularında büyük bir gelişme göstermiştir. Bizim Türkiye’miz ile birlikte bu çalışmalardan nasıl faydalanırız diye düşünmemiz lazım çünkü her konuda bize her türlü desteği veriyorlar ve bilgi birikimlerini aktarıyorlar. Buradan Anavatan Türkiye’ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum.”

Göreve gelmesiyle birlikte karayollarına çok önem verdiğini ve yapılması gerekenleri sıraladıklarını aktaran Bakan Canaltay, en çok kazanın yaşandığı noktalardan biri olan Yakın Doğu Üniversitesi kavşağına trafik ışığı konulması kararı aldıklarını, ancak ne yazık ki açılan ihaleye herhangi bir başvuru yapılmadığını söyledi.



Diğer taraftan yarım kalan yolların bir an önce tamamlanması gerektiği gerçeği ile hareket ettiklerine işaret eden Bakan Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti’nin projesi olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, İskele-Çayırova Duble Yolu, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, Değirmenlik Çatalköy Duble Yolu (Girne dağ yolu), Balalan-Yenierenköy yolu ve Girne Batı Çevre Yolu (Alsancak yolu) ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade etti.Söz konusu projelerin sekiz yıl önce başladığını ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hepsinin yarım kaldığını ve yapılan işlerin eskidiği projelere dönüştüğünü söyleyen Bakan Canaltay sözlerine şöyle devam etti:“Alsancak yolu için geldiğimiz günden itibaren çok çalıştık ve yapılması gereken işleri projelendirdik. Bir çok yol denedik ama olmadı. Pandemiden kaynaklanan bütçedeki daralma nedeniyle yapmak istediğimiz bir çok projeyi ertelemek zorunda kaldık. Pek çok proje için kaynak daha yeni yeni çıkmaya başladı ancak projesi hazır olan Alsancak yolu için ihtiyaç olan kaynak henüz verilmedi.”Lefkoşa Çevre Yolu’nun önünde engel olan istimlak sorunlarını hallettiklerini ve yolun 20 Temmuz’da açılmasını sağladıklarını anlatan Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolundaki istimlak sorunlarını da çözmeyi başardıklarını ifade etti.

Bakan Canaltay şöyle konuştu:

“Karayollarıyla birlikte yolun tamamlanmasının önünde engel olan ağaçların sökülmesini sağladık. Toplumun ileriye gitmesi için yapılacaklar konusunda dik duruş sergilemek lazım. Orada yaşananlar biliniyor. Biz biraz fazla üzerine gittik. Pazartesinden itibaren bir hamlemiz kaldı onu da halledersek yolun ihaleye çıkması önündeki engeller aşılacak. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Diğer daireler de üzerine düşen görevleri yaparsa sorun kalmaz.”

Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunun Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasıyla çözüleceğini, ancak burada yaşanan istimlak konusunda mal sahiplerinden anlayış beklediğini ifade eden Bakan Canaltay, “Lefkoşa-Çevre Yolu, Lefkoşa-Girne Yolu üzerine katlı çember yapılarak Lefkoşa-Güzelyurt Yolu’na bağlanacak. Burada bir istimlak sorunu var ancak çözemedik. Arkadaşlarımız çalışıyor. Kamulaştırmaya biraz farklı boyutta bakmamız gerekiyor. Herkesin toprağı önemlidir ancak toplumun yararı için mal sahiplerinin ödün vermesi gerekir çünkü tüm toplumun yararına olacak bir şey engelleniyor. Gönyeli çemberindeki yığılmanın sebebi bu” dedi.

KAMULAŞTIRMADA FARKLI BİR YOL İZLENMELİ

Bakan Canaltay, kamulaştırmada farklı bir yol izlenmesi gerektiğini, göreve geldiğinde birçok kamulaştırmanın tebligatının dahi yapılmadığına şahit olduğunu aktardı.

Gazimağusa Limanı’nda engelli bireylerin güvenli şekilde balık avlaması için yapılan proje hakkında da konuşan Canaltay, engelli bireylerle ilgili sivil toplum örgütlerine şahsi olarak yıllardan beridir katkı yaptığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak her türlü projeye olduğu gibi engellilerle ilgili projelere de açık olduklarını söyledi.

Canaltay şöyle konuştu:

“Birey olarak engellilere yıllardır her türlü desteği verdim. Ülkemizde yapılması gereken çok şey var. Engellilerin kaldırımda gidememesini biz devlet ve belediyeler olarak engelledik. Engelli kardeşlerimizden bu yüzden özür diliyorum. Devlet olarak engelli dostu şehirler yaratamadık. Bu konuda trajikomik bir durumdayız. Bugünden sonra da engelli kardeşlerimize destek vereceğim. Aynı proje Lapta ve Gemikonağı’nda da uygulamaya konacak. Engelli kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Pratik çözümlerle halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Resmiye Canaltay, ülkenin gideceği yönün belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılmaya başlanması gerektiğine işaret etti.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME GİTMEK ZORUNDAYIZ

Bakan Canaltay şöyle devam etti:

“Ülke olarak değişim ve dönüşüme girmek zorundayız. Gidişatımızla çok fazla ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizi tanınmıyoruz diye soyutlamamalıyız. Yeni dünya düzeninde yer alabilmek için dünyayı ilgilendiren konularda yola haritalarımızı belirlemek için bilim ile üniversiteler ile yurt dışlında yaşayan dünya çapında başarılı gençlerimizden yararlanmamız gerekiyor. Ülkenin yeni politikalara ihtiyacı var. Ağlayarak hiç bir yere varamayız. Ülkemizin nereye gideceği konusunda karar vermemiz lazım. Tarımda nereye gideceğiz, tarım arazilerini değerlendirmemiz lazım. Dünya olarak global bir krizdeyiz. Bazı şeyleri takip ederseniz dünyanın nereye gideceğini görürsünüz. Biz merkezimizi dünyaya nasıl adapte edeceğimiz konusunda çalışmalar yapmamız lazım. Pandeminin verdiği mesajı ne yazık ki alamadık.”

Son olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kadınlara seslenen Canaltay, “Kanserden korkmamalıyız. Vakalar ülkemizde fazla ancak kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Mamografiden korkmamalıyız. 20 yaş üzerinde ve ailesinde vaka olanlar kendi kontrollerini düzenli olarak yapmalıdır. Erken teşhis hayat kurtarır. Ülkemizdeki ölümler geç teşhis nedeniyle yaşanıyor. Erken teşhis için kontrollerimizi ihmal etmeyelim” dedi.