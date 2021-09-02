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Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Bakan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisi Mustafa Çankaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında  bilgilendirildi.

02 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Yürütülen çalışma kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Teknopark çatısı altındaki teknoloji şirketleri Cyprus Robotics, Caretta Robotics ile DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile  DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ortak çabası ile geliştirilen denizaltı görüntüleme sistemleriyle de  inceleme yapıldı.

Önceden uydu ile kirlilik tespit edilen, Erenköy'ün yaklaşık 7 deniz mili kuzey batısında, 50 metre deniz altından görüntü alındı ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadı. Bununla birlikte kuzeybatı yönünde güçlü su altı akıntısı tespit edildi. Uydu görüntüsünde tespit edilen sızıntının kuzey batı yönünde ilerlediği tahmin ediliyor.

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İHA'lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de her hangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemede, petrol sızıntısının katılaşıp derine indiği, buradan da su altı akıntılarla açığa taşındığı ve Karpaz kıyılarına karşı şu an için tehdit oluşturmadığı tespit edildi. 

Bugün öğleden sonra İHA’lar yeniden havadan görüntü alıp kirlilik tespit edilen noktaların koordinatlarını Apostolos Andreas Manastırı açıklarında demirleyen römorkörlere iletecek.  Deniz altından inceleme çalışmaları de decam edecek. 

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Son Güncelleme: 02.09.2021 15:25
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